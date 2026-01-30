Amazon envía un correo por error a sus empleados a última hora: ahora hay unos 16.000 trabajadores despedidos

Amazon ha confirmado una nueva ronda de recortes de empleo que afectará a 16.000 trabajadores, después de que un correo interno informando de los despidos se enviara por error a parte de la plantilla. La información fue adelantada por BBC News, que tuvo acceso al mensaje y a fuentes internas de la compañía.
Según explicó la empresa horas después, los despidos forman parte de un plan para simplificar la estructura interna, reducir la burocracia y aumentar la eficiencia, una estrategia que Amazon viene aplicando desde hace más de un año bajo la dirección de su actual consejero delegado, Andy Jassy.
Un mensaje interno de Amazon que adelantó los recortes
De acuerdo con la BBC, el correo electrónico fue enviado a última hora del martes y hacía referencia a una nueva fase de ajustes que afectaría a empleados de Estados Unidos, Canadá y Costa Rica. El mensaje fue retirado poco después de su envío, pero ya había llegado a numerosos trabajadores.
La empresa confirmó oficialmente los recortes al día siguiente, aunque no detalló las áreas ni los países concretos en los que se producirán las salidas.
Amazon descarta despidos recurrentes
Beth Galetti, vicepresidenta sénior de experiencia del empleado y tecnología, aseguró que Amazon no tiene previsto aplicar recortes de forma periódica, aunque reconoció que algunos equipos no habían completado sus procesos de reorganización en rondas anteriores.
En octubre, la compañía ya había anunciado la eliminación de 14.000 puestos corporativos, dentro de una reestructuración que afecta principalmente a mandos intermedios y áreas administrativas.
Una plantilla global de 1,5 millones de personas
Amazon cuenta con aproximadamente 1,5 millones de empleados en todo el mundo, de los cuales unos 350.000 ocupan puestos corporativos. Desde 2022, la empresa ha llevado a cabo varias rondas de despidos en un contexto de ajuste tras el fuerte crecimiento vivido durante la pandemia.
Según recoge la BBC, los trabajadores afectados han tenido la posibilidad de optar a puestos vacantes internos, aunque el número de plazas disponibles es limitado. Quienes no logren recolocarse reciben indemnizaciones según su antigüedad.
Cambios en la cultura laboral y en el modelo de negocio
La reestructuración coincide con un giro en la política interna de la empresa. Amazon exige ahora trabajo presencial cinco días a la semana y ha reforzado el control de costes en distintas áreas, especialmente en su división de servicios en la nube, AWS.
Además, la compañía ha anunciado el cierre de decenas de tiendas físicas Amazon Fresh y Amazon Go, al tiempo que refuerza su apuesta por la cadena Whole Foods como principal negocio de supermercados.
Impacto en el sector logístico
La estrategia de Amazon también está teniendo consecuencias fuera de la compañía. UPS, uno de sus principales socios logísticos, ha anunciado recortes de empleo y el cierre de instalaciones como parte de un plan para reducir su dependencia del gigante del comercio electrónico, una decisión confirmada en documentos oficiales citados por la BBC.
En paralelo, Amazon ha fortalecido su propia red de reparto. Solo en 2024, gestionó 6.300 millones de entregas en Estados Unidos, superando a UPS y FedEx, y se espera que en los próximos años alcance el volumen del servicio postal público estadounidense.