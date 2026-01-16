El suministro eléctrico para la Asociación de Vecinos El Tejar, en Puerto de la Cruz, no se ha requerido

Fue el 26 de septiembre cuando la compañía eléctrica Endesa suspendió el suministro eléctrico en el número 3 de la calle Canastilleras, en el Puerto de la Cruz, en un local municipal cedido a la Asociación de Vecinos San Felipe El Tejar tras detectar una manipulación en la instalación eléctrica y la ausencia de contador. Hasta el momento no ha sido reparada y tampoco se conoce el nombre de la persona o personas responsables.
Desde entonces, todas las actividades se han visto con dificultades para continuar con normalidad debido a la ausencia de luz. Las docentes que imparten clases particulares por la tarde a una treintena de niños deben hacerlo con ayuda de la luz de los teléfonos móviles y velas y los integrantes del club de dominó compiten desde entonces en la sede de la Federación.
En la última reunión que tuvieron los vecinos y vecinas con los responsables del Ayuntamiento, éstos se comprometieron a buscar soluciones e incluso el alcalde, Leopoldo Afonso, aseguró que pediría un informe a la empresa para saber cómo se había manipulado el contador. Fue María Vanessa León Peraza, una de las docentes, quien le pidió expresamente que lo hiciera para depurar responsabilidades.
Sin embargo, a día de hoy fuentes de Endesa confirman a este periódico que “no tienen registrada ninguna solicitud por parte del Ayuntamiento ni de ninguna otra entidad para reponer el suministro eléctrico”. Para ello, añaden, se deben cumplir una serie de condiciones, entre ellas, que la instalación se encuentra en regla y el local tenga un contador.
Desde la compañía quieren dejar claro que la medida se adoptó por motivos de seguridad ya que al realizar la inspección se comprobó la ausencia de contador y que había “un enganche ilegal”, una situación que supone “un verdadero peligro” para las personas que realizan actividades dentro del local, entre las que se encuentran muchos niños y niñas. Por este motivo, inmediatamente se procedió a cortar el suministro que se restituirá una vez que el inmueble cumpla con todas las condiciones requeridas.