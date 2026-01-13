Atlántico Televisión estrena el ciclo documental “Barrios Laguneros”, un retrato colectivo de la memoria viva de La Laguna

Atlántico Televisión, la primera cadena autonómica privada de Canarias, se convierte esta semana en escaparate de la memoria popular de San Cristóbal de La Laguna con el estreno del ciclo documental “Barrios Laguneros”, una serie compuesta por tres producciones de 35 minutos dedicadas a los barrios de La Punta del Hidalgo, La Verdellada y El Coromoto.
Dirigidos por el cineasta tinerfeño Raúl Jiménez Pastor, los documentales proponen un viaje íntimo por la historia, las vivencias y los retos sociales de estos enclaves, poniendo el foco no solo en los lugares, sino en las personas que los habitan.
La emisión de este ciclo en Atlántico Televisión supone un nuevo impulso a un proyecto que nace desde el cine comunitario y que persigue rescatar el patrimonio inmaterial de los barrios laguneros, dar voz a sus vecinos y fortalecer el sentimiento de identidad colectiva.
Un proyecto de cine social hecho desde dentro
“Barrios Laguneros” es una iniciativa de La Finquita Producciones, la productora de Raúl Jiménez, y forma parte de los Talleres de Cine Social que el realizador desarrolla en colaboración con la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna. Lejos de un planteamiento audiovisual convencional, estas obras se construyen desde un proceso participativo en el que los propios vecinos se convierten en protagonistas y también en parte del equipo técnico.
Durante meses —en ciclos que suelen prolongarse alrededor de medio año—, los participantes reciben formación en guion, fotografía, iluminación, sonido y dirección artística, implicándose activamente en todas las fases del proyecto. El resultado no es solo un documental, sino un camino compartido donde se fomenta el aprendizaje, la convivencia y la reflexión colectiva.
“El cine que hacemos no quiere dejar a nadie atrás”, ha señalado en distintas ocasiones Raúl Jiménez. Para el director, lo esencial no es únicamente la película final, sino el proceso humano y comunitario que se genera alrededor de cada rodaje.
Tres barrios, tres miradas complementarias
El ciclo que ahora llega a la pequeña pantalla está integrado por tres documentales que, aunque comparten espíritu, poseen personalidad propia:
- La Punta (del Hidalgo) se adentra en la identidad costera del barrio, recogiendo testimonios de pescadores, familias y vecinos que han crecido mirando al mar. La obra subraya la relación íntima entre la comunidad y el litoral, las tradiciones vinculadas a la pesca y la forma en que el océano ha moldeado la vida cotidiana del núcleo.
- La Verdellada, centra su relato en el fuerte tejido asociativo del barrio. Con la implicación de la Asociación de Vecinos Los Verdeños, el documental reconstruye la evolución de una zona nacida con pocos recursos, poniendo en valor la cultura del esfuerzo colectivo, la organización vecinal y la transformación urbanística y social vivida con el paso de los años.
- El Coromoto, se aproxima al crecimiento del barrio y a las historias de las familias que se asentaron en este entorno cercano al casco histórico. A través de anécdotas y recuerdos, la película rescata escenas de convivencia, juegos infantiles, celebraciones y luchas cotidianas que conforman la memoria emocional del lugar.
En los tres trabajos, la cámara se detiene en las pequeñas historias: la soledad de los mayores, la discapacidad, los cambios generacionales, la pérdida y recuperación de espacios comunes. Temas sociales que se abordan sin dramatismos, desde la cercanía y la dignidad.
Del barrio al gran escenario… y ahora a la televisión
La trayectoria habitual de estos documentales ha incluido su estreno en grandes recintos culturales, como el Teatro Leal o el TEA Tenerife Espacio de las Artes, seguido de pases en los propios centros ciudadanos, donde los vecinos tienen la oportunidad de verse reflejados en pantalla, compartir el resultado y convertir la proyección en un acto comunitario.
Su llegada ahora a Atlántico Televisión, la primera cadena autonómica privada de Canarias, amplía de forma notable el alcance del proyecto, permitiendo que el conjunto de la sociedad canaria conozca estas experiencias y se acerque a una realidad que muchas veces queda fuera de los circuitos mediáticos tradicionales.
La difusión televisiva refuerza además el valor de estos trabajos como documentos de memoria colectiva, capaces de preservar voces, rostros y relatos que de otro modo podrían perderse.
Raúl Jiménez, un cineasta al servicio de lo colectivo
Graduado en el South Thames College de Londres y profesor en la Escuela de Cine de La Laguna, Raúl Jiménez ha desarrollado una filmografía marcada por el compromiso social y el trabajo con comunidades. Títulos como “Finca del Gato”, “Clemencia Hardisson, luz en tiempos de oscuridad” o el largometraje de ficción social “Muchachos” reflejan esa mirada artesanal y humanista.
En paralelo, impulsa iniciativas como el Cisoca Fest, Festival de Cine Social de Canarias, y nuevos proyectos colectivos en barrios como Finca España, Bajamar o San Diego, siguiendo la estela de experiencias anteriores como “Me llamo François”, estrenada en 2022.
Jiménez destaca siempre la predisposición y entrega de quienes participan en sus talleres: personas sin formación actoral previa que encuentran en el cine un espacio de expresión libre. “Lo más importante no es la película, sino el camino recorrido”, resume el director, quien concibe estos encuentros como talleres cinematográficos donde priman lo lúdico, lo creativo y el bienestar social.
Televisión para mirar hacia los barrios
Con el estreno de “Barrios Laguneros”, Atlántico Televisión apuesta por un contenido que trasciende el formato documental para convertirse en un ejercicio de reconocimiento: un espejo donde los barrios se observan, se cuentan y se reivindican.
No se trata solo de mostrar calles o fachadas, sino de poner en valor la vida que late en ellas, la memoria de quienes las levantaron y el presente de quienes las siguen habitando. Tres documentales, tres territorios, una misma filosofía: hacer del cine un punto de encuentro, un espacio de dignidad y una herramienta para que las comunidades narren su propia historia.