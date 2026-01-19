El grito de ayuda de Valle Colino: Blanqui tiene 10 meses, es “intensísima” y nadie la reclama

El albergue Valle Colino ha lanzado un nuevo llamamiento urgente para encontrar un hogar a Blanqui, una perra de apenas 10 meses, tamaño mediano y 19,2 kilos de peso, que lleva tiempo esperando una oportunidad sin que nadie la haya reclamado.
Blanqui fue recogida de la calle y trasladada al albergue por una persona particular. De su vida anterior “no se conoce nada”, indican desde el centro, pero el equipo del centro tiene claro cómo es ahora: una perra intensísima, llena de energía, vital y extremadamente cariñosa, que busca contacto humano constante y atención continua.
Valle Colino: “Es una perra sociable, activa y muy cariñosa”
Según explican desde Valle Colino, Blanqui quiere jugar todo el rato, se lleva muy bien con las personas y es especialmente sociable. Con otros perros convive sin problemas y mantiene una relación positiva con los animales del chenil. No se sabe cómo se comporta con gatos.
Su perfil la convierte en una candidata ideal para familias con niños o con otros perros, siempre que comprendan que se trata de una perra joven, activa y con necesidades diarias de ejercicio, juego y estimulación mental. Por este motivo, el albergue descarta su adopción por personas sedentarias o de edad muy avanzada.
Posible sordera y adopción responsable
Los cuidadores creen que Blanqui podría ser sorda, ya que no responde a estímulos sonoros, ni a la voz ni a ruidos fuertes. Esto no le impide llevar una vida normal, pero sí requiere adoptantes conscientes, con paciencia y dispuestos a trabajar con ella mediante señales visuales, rutinas claras y educación adaptada.
Desde el albergue insisten en que la sordera no es un impedimento, sino una característica más que requiere compromiso y comprensión.
Requisitos legales para su adopción
Blanqui está catalogada como PPP (Perro Potencialmente Peligroso), por lo que su adopción exige una licencia administrativa obligatoria. El proceso es sencillo:
- Acudir al albergue y conocer a Blanqui.
- Formalizar la preadopción.
- Tramitar la licencia en el ayuntamiento.
- Volver al albergue para completar la adopción definitiva.
La perra se entrega castrada, con chip y con todas las vacunas al día. No se hacen reservas y la adopción es exclusivamente presencial.
Cómo ayudar si no puedes adoptar
Valle Colino recuerda que compartir la publicación también salva vidas. Difundir el caso aumenta las posibilidades de que Blanqui llegue a la persona adecuada y pueda, por fin, salir del albergue rumbo a un hogar definitivo.
El centro advierte que los comentarios diciendo “quiero adoptarla” sin acudir al albergue serán eliminados, ya que suelen generar falsas expectativas y frenan la difusión real del caso.