Pierden hasta 2.000 euros por hijo y “nadie da la cara”: indignación entre familias de una escuela infantil de Tenerife

Padres y madres de los alumnos de la Escuela Infantil Municipal Elisa González de Chaves, ubicada en La Orotava y conocida anteriormente como El Mayorazgo, han trasladado a DIARIO DE AVISOS su malestar tras la inadmisión de todas las solicitudes del Bono Infantil del Gobierno de Canarias para el curso 2025/2026, una ayuda que podía alcanzar hasta 2.000 euros por menor.
Según explican las familias afectadas, la denegación se produjo debido a un cambio de empresa gestora del centro coincidente con el periodo de tramitación de la ayuda, una gestión que, según la normativa, debe realizar obligatoriamente la propia escuela, sin que los padres puedan presentar la solicitud por su cuenta.
“Estamos indignados porque se nos ha denegado a todos los papás y mamás del centro”, señala una de las afectadas, que explica que la escuela infantil es de concesión pública y depende del Ayuntamiento de La Orotava.
La misma madre añade que “es obligación de la escuela presentar la ayuda, los padres no podemos”, y asegura que el problema se originó cuando la gestión del centro pasó a otra empresa tras un concurso público. “Parece ser que el cambio de empresa ha afectado negativamente a la ayuda y, en consecuencia, a las familias, ya que hemos perdido la ayuda de hasta 2.000 euros”, denuncia.
Inadmitidas todas las ayudas para las familias
La escuela figura como inadmitida tanto en la resolución provisional como en la definitiva del Bono Infantil. “Ya no sé de quién es la culpa, solo sé que los padres, madres y peques hemos pagado por algo que no nos corresponde y es un dinero que nos viene muy bien”, lamenta una de las madres.
En su testimonio, también apunta a la falta de una solución por parte de las administraciones implicadas: “Todos se lavan las manos y no se busca una solución. El Gobierno, el Ayuntamiento y la escuela infantil: ninguno ha buscado solución”.
A su juicio, el cambio de empresa debería haber sido tenido en cuenta por la administración autonómica. “Al ser cambio de empresa, el Gobierno tendría que haber ayudado”, afirma.
La escuela infantil alega un problema administrativo
La dirección del centro trasladó su explicación a las familias mediante una carta fechada el 7 de enero de 2026, en la que informa de la inadmisión provisional de las solicitudes del Bono Infantil por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
En el escrito, la empresa Your Team SL, que gestiona la escuela infantil desde el 1 de noviembre de 2025, detalla que presentó las solicitudes en nombre de las familias, pero estas fueron rechazadas porque la entidad no figuraba como colaboradora asociada al centro en el momento de la presentación.
Según la carta, el plazo para la inscripción de entidades colaboradoras se cerró el 2 de septiembre de 2025, cuando todavía no se conocía que Your Team asumiría la gestión del centro. “Según nuestra interpretación, hubiera correspondido a la anterior empresa actuar como colaboradora para la convocatoria”, expone el documento.
La escuela añade que, aunque se valorará realizar nuevas gestiones, no puede garantizarse una solución favorable.
En la misiva, también se pide disculpas por una posible deficiencia en la comunicación y se asegura que se prestará apoyo a las familias en futuras convocatorias.
“Nadie da la cara”
Las familias también señalan a la empresa anterior como parte del problema. “La empresa que gestionaba la escuela infantil no ha dado explicación alguna, no ha hecho nada, terminaron fatal”, explica una madre.
Según su relato, la empresa, responsable también de otro centro en la Cruz Santa, Los Realejos, abandonó la gestión de forma repentina: “Se lo llevó todo de la noche a la mañana y dejó el centro prácticamente vacío”.
La misma madre critica la demora en recibir información oficial: “Imagínate cómo estamos las familias con una respuesta más de un mes después por carta. No dan ni la cara, nadie da la cara”.
Qué es el Bono Infantil
El Bono Infantil es una subvención destinada al fomento de la escolarización temprana en escuelas infantiles municipales y centros privados autorizados de Canarias.
La ayuda cubre total o parcialmente el coste de escolarización del alumnado de 0 a 3 años durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 30 de junio de 2026.
El programa está dirigido a menores nacidos desde el 1 de enero de 2023 en adelante, matriculados en centros autorizados, y se concede en función de los umbrales de renta familiar.
La convocatoria fue publicada el 27 de octubre de 2025, y el plazo para presentar solicitudes fue de 10 días hábiles, debiendo ser tramitadas exclusivamente por las entidades colaboradoras a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.