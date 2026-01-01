La borrasca Francis 'complica' el tráfico aéreo en Canarias

El gestor de navegación aérea en España, Enaire, ha indicado que la meteorología adversa por el paso de la borrasca Francis este jueves, 1 de enero de 2026, en Canarias “está ocasionando regulaciones por seguridad en los aeropuertos de Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife Sur“.
Por ello, Enaire recomienda a los pasajeros que vayan a coger un vuelo en las Islas que consulten con su aerolínea, si bien pueden hacerlo a través de la web de Aena, que puedes consultar en este enlace.
Cinco cancelaciones
El paso de la borrasca Francis por Canarias ha empezado a dejarse notar con cinco cancelaciones este jueves, 1 de enero, que han afectado a las conexiones entre las islas de La Palma y Tenerife, según han informado desde Aena a Europa Press.
Así se han producido dos cancelaciones entre los aeropuertos de La Palma y Tenerife Norte, y la cancelación de otro vuelo entre Tenerife Norte y La Palma.
Además hubo dos desvíos de vuelos entre Tenerife Norte y La Palma, y Tenerife Sur y La Palma, si bien finalmente estos desvíos se convirtieron ambos en cancelaciones.