Cabalgatas de Reyes de Tenerife: suspensiones, reubicaciones y actualizaciones

Las Cabalgatas de Reyes que se celebrarán hoy en toda Canarias estarán pasadas por el agua. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado lluvias persistentes, que ya se hacen notar en todos los puntos del Archipiélago, de ahí la bnecesidad de que los ayuntamientos hayan suspendido o reubicado los tradicionales paseos.
Situación de las cabalgatas de Reyes
Puerto de la Cruz. El ayuntamiento norteño ha suspendido su cabalgata, sustituyéndola por un recibimiento a los Reyes Magos en el pabellón Miguel Ángel Díaz Molina a las 19.00 horas.
Santa Cruz de Tenerife. Desde el ayuntamiento capitalino se esperará para conocer si, finalmente, podrán llevar a cabo su cabalgata. Javier Caraballero, concejal de Fiestas, espera poder tener la posibilidad de celebrar la misma, a la espera de que la lluvia dé una tregua. Comenzará a las 19.00.
La Laguna. Otras de las cabalgatas de Reyes más importantes de Canarias se llevará a cabo, al menos por el momento. La recepción a SS. MM. los Reyes Magos ya se ha llevado a cabo en el Ayuntamiento y la cabalgata arrancará a las 18.30 horas.
La Victoria. La recepción a los Reyes Magos se llevará a cabo en el Pabellón Municipal de los Deportes. “Este lunes 5 de enero, a las 19:00 horas, recibiremos a SS. MM. los Reyes Magos en un acto muy especial para los más pequeños y sus familias, con la tradicional entrega de cartas”, señalan desde el Consistorio.
Buenavista del Norte. Será una de las cabalgatas de Reyes suspendidas por la lluvia, la recepción a los Reyes Magos se llevará a cabo a partir de las 19.00 horas en la iglesia de la localidad.
El Sauzal. La Cabalgata de Reyes de El Sauzal se cambiará por otro acto debido a la prealerta por lluvias y a las condiciones meteorológicas adversas previstas para este domingo. El Sauzal recibirá a los Reyes Magos en el teatro del municipio.
Granadilla de Abona. “Aunque se esperan lluvias débiles a lo largo del día, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona mantiene la llegada de Sus Majestades a la Iglesia de San Antonio de Padua y la Cabalgata de Reyes”, anuncian desde el Consistorio.
Arona. El Ayuntamiento sureño llevará a cabo su cabñlagata partiendo de la avenida Juan Carlos I acabando en la plaza del Pescador, en Los Cristianos. Será a las 18.30.
Adeje. Desde las 19.00, partiendo desde la calle Grande, Adeje llevará a cabo su tradicional cabalgata de los Reyes Magos para que puedan disfrutar mayores y niños.
La Guancha. Ante la previsión de lluvia, el desarrollo de la tradicional Cabalgata por las calles del municipio queda pendiente de la evolución del tiempo. “Estamos siguiendo minuto a minuto la situación y les avisaremos de cualquier cambio o cancelación de forma inmediata a través de nuestras redes sociales”, señalan desde el Consistorio. Lo que sí está confirmado es que Sus Majestades recibirán a los niños y niñas en el Pabellón de Deportes Plus Ultra para protegerlos de la lluvia. La apertura de puertas será a las 18.00 horas.
Garachico. La Asociación Cultural Cabalrey ha informado a los vecinos y vecinas de la Villa y Puerto de Garachico de que, debido a la previsión de mal tiempo, se han introducido cambios en la Cabalgata de los Reyes Magos de 2026 con el objetivo de garantizar una visita segura y mantener la ilusión de la noche. Si la meteorología lo permite, la cabalgata comenzará a las 19.00 horas desde el muelle viejo con un recorrido reducido por varias calles del municipio hasta la glorieta de San Francisco, donde se mantendrá la única representación prevista.