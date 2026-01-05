El norte de Tenerife suspende 3 cabalgatas de Reyes Magos por la lluvia

Debido a las lluvias que se esperan a lo largo del día de hoy en Canarias, dos ayuntamientos de Tenerife han decidido suspender ya sus cabalgatas de Reyes Magos. En El Sauzal, La Victoria y Buenavista del Norte estos actos serán sustituidos por otros.
En La Victoria, la recepción a los Reyes Magos se llevará a cabo en el Pabellón Municipal de los Deportes. “Este lunes 5 de enero, a las 19:00 horas, recibiremos a SS. MM. los Reyes Magos en un acto muy especial para los más pequeños y sus familias, con la tradicional entrega de cartas”, señalan desde el Consistorio.
En el caso de Buenavista del Norte, también por la lluvia, la recepción a los Reyes Magos se llevará a cabo a partir de las 19.00 horas en la iglesia de la localidad.
La Cabalgata de Reyes de El Sauzal cambiará este año de ubicación debido a la prealerta por lluvias y a las condiciones meteorológicas adversas previstas para este domingo. Así lo ha confirmado el alcalde del municipio, Mariano Pérez Hernández, quien ha explicado que la decisión se ha tomado pensando prioritariamente en la seguridad de los vecinos y, especialmente, de los niños y niñas.
Según ha informado el Ayuntamiento, la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente se celebrará finalmente en el Teatro de El Sauzal, ya que el estado mojado del escenario y de la vía pública, unido al uso de sonido, iluminación y elementos pirotécnicos, podría suponer un riesgo para los participantes si se mantuviera el recorrido habitual. Además, la lluvia podría dañar las carrozas, los trajes y los elementos del desfile, cuyos preparativos requieren horas de antelación.