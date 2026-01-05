Javier Caraballero: “Vamos a seguir adelante con la Cabalgata de Reyes de Santa Cruz”

Javier Caraballero, concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha anunciado en Televisión Canaria que la Cabalgata de Reyes “sigue adelante” pese a la amenaza de lluvia.
Caraballero indicó que “sobre las 16.00 o 17.00 horas se nos abre una ventana de posibilidades con menos lluvias”, haciendo hincapié en que “no es la primera Cabalgata de Reyes que se hace lloviendo; vamos a seguir adelante”.
El concejal reconoció que miran “todos al cielo a ver si nos da una tregua” para que la Cabalgata de Reyes se desarrolle con “todo el esplendor”.
La previsión meteorológica para este domingo indica que habrá intervalos nubosos con un predominio de los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias que podrán ser persistentes en medianías durante la segunda mitad del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, tampoco se descartan lluvias ocasionales en el resto de vertientes.