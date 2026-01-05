Suspenden la Cabalgata de Reyes Magos en El Sauzal por fuertes lluvias: nueva reubicación

La Cabalgata de Reyes de El Sauzal cambiará este año de ubicación debido a la prealerta por lluvias y a las condiciones meteorológicas adversas previstas para este domingo. Así lo ha confirmado el alcalde del municipio, Mariano Pérez Hernández, quien ha explicado que la decisión se ha tomado pensando prioritariamente en la seguridad de los vecinos y, especialmente, de los niños y niñas.
Según ha informado el Ayuntamiento, la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente se celebrará finalmente en el Teatro de El Sauzal, ya que el estado mojado del escenario y de la vía pública, unido al uso de sonido, iluminación y elementos pirotécnicos, podría suponer un riesgo para los participantes si se mantuviera el recorrido habitual. Además, la lluvia podría dañar las carrozas, los trajes y los elementos del desfile, cuyos preparativos requieren horas de antelación.
Pese al cambio de ubicación, el programa previsto se mantiene con algunas adaptaciones. La caravana de los Reyes Magos recorrerá el municipio a partir de las 15.00 horas, como es tradición. Ya por la tarde, en torno a las 18.00 horas, comenzará en el teatro un espectáculo lleno de magia, con la participación de muchos de los personajes que habitualmente forman parte de la cabalgata.
El momento más esperado llegará sobre las 19.30 horas, cuando se producirá la aparición de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que recibirán a los pequeños en un ambiente adaptado a las circunstancias meteorológicas.
En cuanto a la organización, el Ayuntamiento ha establecido un aforo de 600 personas en el interior del teatro, mientras que otras 300 podrán seguir el evento desde el exterior a través de una pantalla. A medida que los primeros asistentes vayan saliendo, se permitirá la entrada progresiva de nuevos niños y niñas, con el objetivo de que todos puedan entregar su carta a los Reyes Magos y vivir un momento especial.
Desde el Consistorio han agradecido la comprensión y colaboración de la ciudadanía, subrayando que se trata de una decisión tomada con responsabilidad y con la misma ilusión de siempre, para que la tarde de Reyes en El Sauzal siga siendo una cita llena de emoción y magia, a pesar del mal tiempo.