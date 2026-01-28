Destrozan dos cámaras instaladas para la vigilancia contra el fuego en Tenerife

Dos de las ocho cámaras instaladas en el monte de Los Realejos para vigilar el acceso a las pistas y caminos forestales, fueron encontradas vandalizadas en el suelo la semana pasada.
“La primera de ellas apareció el jueves y pensamos que se debía a las inclemencias del tiempo y a las fuertes rachas de viento de los últimos días”, comenta el alcalde, Adolfo González. Sin embargo, al día siguiente se halló otra “con un corte limpio hecho con una radial en la base del poste por la mano del hombre, con la intención de tumbarla. Ni siquiera la robaron, la dejaron allí tirada”, especifica el mandatario.
Estas cámaras fueron instaladas hace unos tres años debido a los reiterados conatos de incendios que se producían en el municipio, con una frecuencia casi semanal, para tener un registro de las personas que transitaban por la zona.
El Ayuntamiento solicitó su instalación a la Subdelegación del Gobierno para vigilar las zonas de interfase del monte. Una medida de carácter extraordinario que “ha dado buenos resultados”, coincidiendo con la entrada en prisión hace dos años del hombre que provocó el incendio forestal en julio de 2023. El acusado ya había sido previamente condenado en 2010 por ser autor de otro incendio por el que se le impuso la pena de un año y la prohibición de acudir durante dos al espacio que resultó quemado.
“Desde entonces, no se ha vuelto a producir ningún conato en la zona de Icod el Alto”, subraya el alcalde.
Por este motivo, el mandatario no entiende que hayan aparecido dos de estas cámaras vandalizadas y tiradas en el suelo. “Nos hace pensar que hay alguien que no quiere que vigilemos el monte de Los Realejos”, sostiene.
El Ayuntamiento ha dado parte al seguro y a la mayor brevedad ambos dispositivos volverán a instalarse mientras la Policía Nacional investiga el suceso y se abrirá la pertinente denuncia.