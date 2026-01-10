El actor Can Yaman, detenido en Estambul

El actor Can Yaman ha sido detenido en Estambul durante una operación antidroga desarrollada en la madrugada del sábado 10 de enero, según informan medios turcos. La intervención policial formó parte de un dispositivo más amplio contra presuntos delitos relacionados con drogas y narcotráfico en la capital económica de Turquía.
Por el momento, las autoridades no han hecho pública una acusación formal contra el intérprete y la investigación continúa abierta.
El actor internacional estuvo a finales del pasado año en Tenerife para el rodaje de su nueva serie, El laberinto de las mariposas, que supone su primer trabajo íntegramente en castellano.
Registros simultáneos en locales nocturnos
La actuación fue ordenada por la Fiscalía de Estambul e incluyó registros simultáneos en nueve clubes nocturnos. En varios de estos establecimientos se habrían localizado sustancias estupefacientes, lo que motivó la detención de responsables de los locales y de personas presuntamente vinculadas al material incautado.
En total, siete personas fueron arrestadas durante esta fase de la operación, entre ellas Can Yaman y la actriz Selen Görgüzel, de acuerdo con las informaciones publicadas en Turquía.
Traslado al Instituto de Medicina Forense
Siempre según estas fuentes, los detenidos fueron trasladados al Instituto de Medicina Forense para la realización de análisis de sangre, una diligencia habitual en este tipo de investigaciones. La legislación turca contempla penas de prisión de entre dos y cinco años para quienes adquieran, acepten o posean drogas ilícitas para uso personal, aunque la aplicación concreta de la norma depende del resultado de las pruebas y de la calificación judicial.
Un hotel en Bebek, punto clave del operativo
Uno de los focos principales de la investigación se situó en un hotel de la zona de Bebek, a orillas del Bósforo. En ese enclave, los equipos de seguridad llevaron a cabo un registro que se prolongó durante cerca de tres horas, con la participación de seis perros especializados en la detección de estupefacientes.
Durante la inspección se incautaron diversos materiales que han sido incorporados a la causa como pruebas. En ese mismo operativo fueron detenidas varias personas relacionadas con el establecimiento, propiedad del productor Muzaffer Yildirim, que ya se encontraba arrestado por causas vinculadas a esta investigación.
Investigación en curso y sin acusación formal a Can Yaman
A estas horas, no se ha comunicado ninguna imputación concreta contra Can Yaman. Las autoridades mantienen abiertas las diligencias y continúan analizando las pruebas recabadas durante las redadas antes de adoptar una decisión judicial definitiva.