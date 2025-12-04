Can Yaman revoluciona la Dársena Pesquera de Santa Cruz

Can Yaman continúa rodando en Tenerife la serie El laberinto de las mariposas. Tras haber sido visto en numerosos puntos de la Isla, el rodaje se traslada mañana a la Dársena Pesquera de Santa Cruz.
En algunos locales de la zona ya pueden verse carteles en los que se avisa de que la zona será ocupada por el rodaje, así como cafeterías que permanecerán cerradas para que el equipo que comparte reparto con Can Yaman pueda trabajar.
El actor, que recientemente participó en el programa televisivo La Revuelta, ha compartido en sus redes sociales varias imágenes de su estancia en la isla, mostrando su interés por la cultura canaria y sus tradiciones. En las fotografías publicadas se le puede ver sonriente y cercano, disfrutando del ambiente tinerfeño.
¿De qué trata la serie que Can Yaman rueda en Santa Cruz?
El laberinto de las mariposas narra la vida de un agente encubierto cuya carrera intachable se derrumba tras ser víctima de una traición. De la noche a la mañana, pasa a convertirse en el fugitivo más perseguido del país.
Mientras intenta demostrar su inocencia y frenar un golpe millonario contra las arcas del Estado, el protagonista descubrirá que el amor puede ser tanto su punto más vulnerable como la herramienta decisiva para sobrevivir.
El laberinto de las mariposas es una producción española que cuenta con actores y actrices como María de Nati, Andrea Duro o Michelle Calvo.