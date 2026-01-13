Canarias activa el aviso por lluvias: la Aemet señala las zonas afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado aviso amarillo por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura para este martes, 13 de enero de 2026, entre las 10:00 y las 17:59 horas.
Se prevé una precipitación acumulada de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, más probable en el norte de ambas islas, y que podría ir acompañada de tormentas en el entorno.
Así estará el tiempo en Canarias este martes
La previsión meteorológica para hoy en Canarias indica un inicio de la jornada con cielo despejado de madrugada, que aumentará a nuboso durante la mañana, con lluvias moderadas en el norte y sureste, y con menor probabilidad y carácter más local en el resto de vertientes.
Según ha informado la Aemet, a últimas horas del día el cielo tenderá a intervalos nubosos y la cota de nieve se situará entre los 2.100 y 2.300 metros.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios. Los termómetros oscilarán entre los 20 grados de máxima en Tenerife y los 11 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará de flojo a moderado de componente oeste, girando a norte y arreciando a moderado desde la mañana, con intervalos de fuerte en cumbres y en los extremos oeste y noreste, donde no se descarta alguna racha ocasionalmente muy fuerte.
La previsión en la provincia oriental
En la provincia de Las Palmas, la previsión para este martes indica que en Gran Canaria habrá cielo despejado aumentando a nuboso durante la mañana, con lluvias moderadas en el norte y este, y con menor probabilidad y carácter más local en el resto de vertientes, mientras que a últimas horas tenderá a intervalos nubosos.
En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos despejados durante la madrugada, aumentando a nuboso con lluvias moderadas, que probablemente se presenten en forma de chubasco, y con tendencia a intervalos nubosos a últimas horas, según la Aemet.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, salvo por un ligero descenso de las máximas en cumbres. En Las Palmas de Gran Canaria, los valores previstos se sitúan entre 16 grados de mínima y 21 de máxima.
Respecto al viento, soplará flojo de componente oeste, arreciando a moderado y girando a norte tras el mediodía, con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes este y oeste, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte.
Prealerta por lluvias
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por lluvias en Lanzarote y Fuerteventura a partir de las 10:00 horas del martes 13 de enero, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) y teniendo en cuenta la información facilitada por la Aemet y otras fuentes.
Según las observaciones oficiales, un frente frío cruzará el Archipiélago dejando precipitaciones débiles a moderadas en las vertientes norte, con probables chubascos localmente fuertes, que podrán alcanzar y/o superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora en ambas islas. No se descartan tormentas en el entorno.