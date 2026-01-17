2.202 canarios fallecieron en las listas de espera de la dependencia el año pasado

Un total de 2.202 personas murieron en Canarias esperando una resolución del sistema de la dependencia en 2025, región solo superada por Cataluña (9.116), Andalucía (6.995) y Comunidad Valenciana (3.103), lo que suponen casi dos de cada tres personas fallecidas en España, más de 32.700. Según los datos del Observatorio Estatal para la Dependencia 32.704 personas fallecieron pendientes de que se les reconociera una prestación, elevando la lista de espera hasta 258.167 personas, ya que no excluye las que llevan menos de seis meses, el plazo establecido por la ley, que la fija en 152.693 personas, y baja casi un 20%.
Los últimos datos del sistema a 31 de diciembre de 2025 muestran un aumento del tiempo de medio de espera, que es de 341 días, siete más que a comienzos del año. El informe cuantifica en 258.167 las personas en listas de espera: 109.260 pendientes de una valoración y 148.907, de prestaciones y servicios que tienen reconocidos.
Para la asociación, resulta “cruel” no incluir en la suma total a todas las personas reales y sus familias que están esperando durante meses una respuesta de la administración. Según su evaluación, con los datos oficiales, se reduce la lista de espera en 12.148 personas y de mantener el ritmo de 2025 calcula que se necesitarían 21 años para la plena atención.
De las 32.704 personas fallecidas, 17.994 lo hicieron esperando ser valoradas y 14.710 a recibir la prestación a la que tenían derecho. Es “lógico” que se bata el récord de personas atendidas -que en 2025 son 1,6 millones, el 9,4 % más que en 2024- aunque sea con servicios de bajo coste, mientras “haya decenas de miles en espera”.