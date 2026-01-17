La Casa Amarilla de Puerto de la Cruz: de primer centro de investigación con primates del mundo a caerse a trozos

El área de Ciudad Sostenible del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha solicitado a la propiedad de la Casa Amarilla la adopción urgente de medidas de mantenimiento, apuntalamiento y conservación de este inmueble histórico, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2011, ante el avanzado estado de deterioro que presenta y el riesgo que supone su progresiva degradación.
En una reciente reunión mantenida entre responsables municipales y la propiedad, se constató que el edificio ha sido limpiado y desescombrado, un primer paso valorado por el área. No obstante, se ha insistido en la necesidad inmediata de apuntalar la estructura y garantizar su estabilidad, según trasladó el concejal responsable, David Hernández, a los propietarios.
Los dueños se han comprometido formalmente a presentar un proyecto técnico de mantenimiento y conservación del inmueble, previsiblemente durante las próximas semanas, con el objetivo de dar cumplimiento a la orden de ejecución dictada por el ayuntamiento para salvaguardar el edificio hasta evaluar y decidir su destino final.
El también primer teniente de alcalde subrayó la importancia de actuar con rapidez para evitar daños irreversibles. “La Casa Amarilla no es solo un edificio antiguo, es un bien protegido y un símbolo del patrimonio histórico y científico de Puerto de la Cruz. Nuestra prioridad pasa por garantizar su conservación y exigir que se cumpla la normativa para protegerla como merece”. En este sentido, añadió que harán “un seguimiento riguroso de los compromisos adquiridos para asegurar que las actuaciones se ejecutan en tiempo y forma”.
La Casa Amarilla posee un extraordinario valor histórico y científico internacional. En este enclave se instaló, en 1914, el primer centro de investigación científica con primates no humanos del mundo, un proyecto impulsado por la Academia Prusiana de las Ciencias, que resultó decisivo para el desarrollo de la psicología de la Gestalt. Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, el centro cerró sus puertas en 1920, pero el edificio ha permanecido en pie.
Pese a su relevancia y a su declaración como BIC, el inmueble se encuentra en un estado cercano a la ruina, una situación que el ayuntamiento considera incompatible con su valor patrimonial y, por lo tanto, resulta necesario protegerla para evitar “poner en riesgo un legado único”, recalca el edil.