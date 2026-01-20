Samuel Biener, meteorólogo, sobre el chorro polar que dejará más lluvia y frío en Canarias: “Las precipitaciones serán más cuantiosas”

El meteorólogo de Meteored, Samuel Biener, se ha referido este martes, 20 de enero de 2026, al “potente bloqueo anticiclónico” que dejará más lluvia y frío en Canarias durante los próximos días, principalmente el jueves y viernes.
La llegada de un sistema frontal “muy activo” con lluvias “casi generalizadas” que alcanzará al Archipiélago con lluvias “más cuantiosas” en las islas de mayor relieve.
La previsión de la Aemet en Canarias
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no descarta precipitaciones débiles este martes, siendo más probables en medianías de Gran Canaria. Las temperaturas sufrirán un ligero descenso, con mínimas de 16ºC.
La lluvia seguirá afectando a las Islas mañana miércoles, pudiendo ser moderadas, y especialmente durante la madrugada, en Lanzarote, Fuerteventura y norte de las islas montañosas.
De cara al jueves, la Aemet prevé que las precipitaciones puedan ser “localmente moderadas” en las mismas islas, si bien las temperaturas presentarán un ligero ascenso.
Idéntica será la jornada del viernes, cuando seguirán cayendo precipitaciones generalizadas en prácticamente en todo el Archipiélago.