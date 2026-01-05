Una avería deja sin agua a estas tres zonas de Granadilla: trabajan en la reparación

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha informado de un corte en el suministro de agua que afecta a las zonas de Casablanca, Sotavento y La Mareta, como consecuencia de una avería registrada en la red de abastecimiento en la zona de Los Cardones.
Según ha comunicado el Consistorio, la incidencia ha provocado la interrupción del suministro en estos núcleos del municipio, al verse dañada la infraestructura que garantiza el abastecimiento habitual de agua potable. Desde el Ayuntamiento se ha señalado que la empresa concesionaria del servicio ya se encuentra trabajando en la reparación de la avería.
El objetivo de los trabajos es restablecer el suministro desde Atogo, de forma que el agua vuelva a llegar a las zonas afectadas en el menor tiempo posible, aunque por el momento no se ha concretado una hora exacta para la normalización del servicio.
Desde el Ayuntamiento de Granadilla de Abona han pedido disculpas a los vecinos por las molestias que esta situación pueda ocasionar y recomiendan hacer un uso responsable del agua disponible hasta que el servicio quede completamente restablecido. Asimismo, se mantendrá informada a la población a través de los canales oficiales municipales sobre cualquier novedad relacionada con esta incidencia.