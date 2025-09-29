granadilla

Granadilla debate sobre la inseguridad: “Nos preocupa la situación en el municipio”

El pleno municipal abordó este asunto a raíz del suceso reciente en El Médano, donde un hombre hirió con un sacacorchos a otro
Granadilla debate sobre la inseguridad: “Nos preocupa la situación en el municipio”
Disputa entre dos hombres en El Médano. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El pleno municipal de Granadilla de Abona volvió a poner sobre la mesa la preocupación ciudadana por la seguridad, a raíz del reciente suceso en El Médano, donde un hombre en situación de sinhogarismo hirió con un sacacorchos a otro indigente, hecho que generó alarma entre los vecinos y comerciantes.

Durante el turno de preguntas, el concejal socialista David Santos recordó que en enero, cuando Partido Popular y PSOE compartían gobierno, la edil nacionalista Carmen Delia advirtió sobre la presencia de carteristas en la costa y habló de una supuesta “ola de inseguridad”. A raíz de los últimos incidentes y de las quejas trasladadas por comerciantes en Los Abrigos o San Isidro, Santos cuestionó a la misma concejala, ahora en el cargo de responsable de Seguridad, si mantenía esa misma valoración.

  1. “Es la primera vez que veo eso en 35 años”: sorpresa y advertencias por lo ocurrido en El Médano
  2. Ya hay fecha para que la depuradora de El Médano entre en funcionamiento

Delia respondió que no considera oportuno “sectorizar” la inseguridad en Granadilla y señaló que problemas similares también se registran en municipios vecinos, recordando el apuñalamiento ocurrido en Arico esa misma tarde. Aseguró que el Ayuntamiento “ha trabajado para dar tranquilidad a los comerciantes y residentes”. No obstante, reconoció que “no tenemos el ratio cubierto de policías que se necesita en el municipio”, aunque adelantó que se convocarán nuevas plazas.

Ante estas palabras, Santos ironizó con que “ahora que está en el gobierno ha cambiado de opinión”.

El alcalde, José Domingo Regalado, intervino subrayando la preocupación del grupo de gobierno por los episodios de inseguridad. “No echamos balones fuera”, afirmó.

Regalado señaló que Granadilla cuenta con menos agentes de los deseados y que el objetivo de alcanzar “hasta 20, 30 o 40 policías más”, admitió.

El regidor también apuntó que, entre las medidas en estudio, se valoró la instalación de cámaras de vigilancia en los accesos a los núcleos para controlar el tráfico.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas