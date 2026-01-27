La DGT cambia las reglas: podrá prohibir adelantar a camiones en determinados tramos en 2026

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado un nuevo paquete de medidas para 2026 que permite prohibir el adelantamiento a vehículos pesados de más de 7.500 kilos en determinados tramos de carretera y en horarios concretos, una decisión que, según explica el propio organismo, busca “incrementar la seguridad vial y favorecer la fluidez de la circulación“.
La medida forma parte de la Resolución de 14 de enero de 2026, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde la DGT justifica la adopción de estas restricciones por la necesidad de adaptarse a “la elevada concentración de vehículos” y a situaciones que generan retenciones y riesgos para la seguridad.
Qué dice exactamente la DGT sobre la nueva prohibición
En el texto legal, la DGT deja claro que no se trata de una prohibición generalizada, sino de una herramienta flexible. En concreto, señala que:
“El Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico podrá fijar, durante días y periodos horarios concretos, la prohibición de adelantamiento a los vehículos de más de 7.500 kg de masa máxima autorizada”, reza la norma.
La resolución añade que esta limitación podrá aplicarse en función de las condiciones de seguridad vial y fluidez de la circulación, y no solo en los tramos inicialmente previstos, sino también en otros puntos de la red viaria si así lo requieren las circunstancias.
“Podrá establecerse esta prohibición de adelantamiento (…) a otras carreteras y tramos diferentes, según lo requieran las condiciones de seguridad vial y fluidez de la circulación”, indica literalmente el BOE.
En qué carreteras podrá aplicarse la prohibición
La DGT no limita la medida a un tipo de vía concreto. El texto legal habla de “tramos de carretera” sin distinguir entre categorías, lo que abre la puerta a su aplicación en autovías, autopistas y carreteras convencionales, siempre de forma temporal y justificada.
Desde Tráfico insisten en que la clave será la señalización, ya que la resolución establece que “las prohibiciones de adelantamiento se señalizarán mediante señalización variable o señalización fija indicando el alcance completo de la prohibición”.
Esto significa que la restricción solo será obligatoria cuando el conductor la vea señalizada en carretera.
No será una norma permanente
Otro de los mensajes que lanza la DGT en su resolución es que la medida no modifica la normativa general de circulación, sino que se activará solo cuando la situación lo requiera. En ausencia de señales, los adelantamientos seguirán permitidos según la ley habitual.
El documento recalca que estas medidas se aplicarán “durante días y periodos horarios concretos”, especialmente en momentos de alta densidad de tráfico como operaciones salida y retorno, fines de semana o meses de verano.
Un paquete más amplio de medidas
La resolución de la DGT para 2026 incluye también otras actuaciones como:
- -restricciones a la circulación de camiones en fechas señaladas
- -habilitación de carriles en sentido contrario
- -uso dinámico del arcén
- -limitaciones temporales de velocidad en tramos con alta presencia de ciclistas
Todas estas medidas responden, según la DGT, a la necesidad de “garantizar la seguridad vial y la fluidez de la circulación” en un contexto de aumento de desplazamientos y tráfico.
¿Y en Canarias?
La DGT no ha publicado un listado oficial de tramos concretos para esta medida, por lo que estas vías son orientativas y dependen de que se active la señalización correspondiente.
No obstante, en base a la tipología de vías más sensibles a retenciones y tráfico pesado y a las carreteras que ya aparecen en los anexos de restricciones del BOE, las principales candidatas son:
Tenerife
- TF-5 (Autopista del Norte) → especialmente en horas punta y operaciones especiales
- TF-1 (Autopista del Sur) → tramos con alta intensidad de tráfico y transporte pesado
- TF-66, TF-65, TF-28 → carreteras convencionales muy usadas por camiones
- Accesos a zonas industriales y puertos (Santa Cruz, Granadilla)
Gran Canaria
- GC-1 (Las Palmas – sur turístico)
- GC-2 (Las Palmas – Agaete)
- GC-3 (circunvalación de la capital)
- Tramos de acceso al Puerto de La Luz y zonas logísticas
Lanzarote
- LZ-2 (Arrecife – Playa Blanca)
- LZ-1 (Arrecife – norte de la isla)
Fuerteventura
- FV-2 (Puerto del Rosario – sur)
- FV-1 (norte de la isla)
La Palma, La Gomera y El Hierro
- Carreteras principales de conexión entre municipios
- Tramos con un carril por sentido, donde los adelantamientos de camiones generan retenciones
La DGT informará de la activación de estas prohibiciones mediante señalización en carretera y a través de sus canales oficiales.