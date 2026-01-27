Ya ha entrado en vigor: la DGT cambia las reglas para los patinetes eléctricos con multas de hasta 1.000 euros

La Dirección General de Tráfico (DGT) acctivó el 26 de enero una nueva normativa que afecta directamente a los patinetes eléctricos y al resto de Vehículos de Movilidad Personal (VMP). A partir de esa fecha, algunos modelos deben cumplir nuevos requisitos obligatorios para poder circular legalmente por las vías urbanas.
La principal novedad se centra en los patinetes de mayor tamaño y potencia. Según establece la Ley 5/2025, los VMP que pesen más de 25 kilos y puedan superar los 14 kilómetros por hora estarán obligados a disponer de un seguro de responsabilidad civil. La medida entra en vigor tras finalizar el periodo transitorio de la norma y no implicará, por ahora, ningún tipo de matriculación.
Patinetes y seguro
Los patinetes que no alcancen esos límites quedan exentos de contratar el seguro, lo que deja fuera a buena parte de los modelos más utilizados en ciudad. Sin embargo, la DGT sí exigirá el uso del dispositivo luminoso V16, una señal de emergencia que ya es obligatoria para otros vehículos y que ha generado críticas entre los usuarios de movilidad personal.
La posibilidad de matricular los patinetes eléctricos queda descartada de momento. Tráfico reconoce que el desarrollo técnico del registro está finalizado, pero aclara que aún se tramita el real decreto necesario para darle cobertura legal. Hasta entonces, no habrá inscripción obligatoria de los VMP en ningún registro oficial.
El incumplimiento de la nueva normativa puede acarrear multas de entre 200 y 1.000 euros, dependiendo de la infracción. El seguro obligatorio, gestionado por el Consorcio de Compensación de Seguros, cubrirá daños personales a terceros en caso de accidente, aunque no incluirá daños materiales del propio vehículo.
Además, la DGT avanza en otra regulación clave: la obligación de contar con un certificado de circulación. Los patinetes adquiridos antes del 21 de enero de 2024 estarán exentos hasta 2027, mientras que los comprados después de esa fecha deberán disponer de dicha certificación desde el momento de su compra.