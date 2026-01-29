La DGT cambia las reglas para los patinetes: multas de hasta 800 euros si no cumples este trámite

Circular en patinete sin cumplir los nuevos requisitos ya tiene consecuencias claras. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha el Registro de Vehículos Personales Ligeros (VMP), un paso que activa de forma efectiva el régimen de multas para quienes no registren ni aseguren su patinete.
Con la nueva normativa, las sanciones pueden alcanzar los 800 euros, una cifra que afecta a millones de usuarios en toda España.
La DGT advierte: multas por no tener seguro
Desde la entrada en vigor de la Ley 5/2025, todos los patinetes deben contar con un seguro obligatorio, pero este solo puede contratarse si el vehículo está inscrito en el registro de la DGT.
No tener seguro está sancionado con multas de entre 202 y 610 euros, según la ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos.
Circular sin seguro puede costar hasta 800 euros
La DGT establece sanciones más elevadas si se circula sin seguro cuando ya es obligatorio. En esos casos, la multa puede oscilar entre 250 y 800 euros, dependiendo de las características del vehículo.
Las sanciones más altas se aplican a los VMP que, por su peso y velocidad, se consideran vehículos a motor.
El registro es obligatorio y previo al seguro
La inscripción del patinete en el Registro Nacional de Vehículos ya está habilitada a través de la sede electrónica de la DGT. Sin este trámite, no es posible contratar el seguro, lo que deja al usuario expuesto a sanción inmediata si circula.
El registro también genera un número identificativo único y permite adquirir la etiqueta que debe colocarse de forma visible en el vehículo.
Los patinetes antiguos tienen fecha límite
Los patinetes que no cumplen el manual técnico actual podrán seguir circulando de forma provisional, pero solo hasta el 22 de enero de 2027.
A partir de esa fecha, no podrán circular legalmente, aunque estén asegurados, y hacerlo supondrá sanción.
Más control y menos margen de error
Con este nuevo sistema, la DGT busca identificar a los patinetes igual que a otros vehículos, facilitando los controles y la aplicación de sanciones. El registro también será obligatorio en los cambios de titularidad y para la baja definitiva del vehículo.
Tráfico recuerda que el trámite es obligatorio incluso para menores, en cuyo caso debe realizarlo el tutor legal.