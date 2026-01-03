Donald Trump anuncia que Estados Unidos ha capturado a Nicolás Maduro y su mujer

Donald Trump ha anunciado que Nicolás Maduro y su mujer han sido capturados y sacados del país, según ha anunciado en redes sociales.
“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención! Presidente Donald J. Trump”, ha dicho.
El Gobierno de Venezuela ha denunciado este sábado una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos contra “territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares” de la capital del país, Caracas, y los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira en lo que ha condenado como una “gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos”.