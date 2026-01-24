Unas 250 personas vulnerables logran un empleo en Canarias a través de los 17 proyectos de Ataretaco en 2025

La Fundación Ataretaco reafirmó su compromiso con la inclusión laboral y la responsabilidad social, atendiendo a 1.300 personas vulnerables, de las que 700 realizaron un itinerario formativo y de éstas, unas 250 encontraron un empleo a través de sus 17 proyectos, sin embargo tres proyectos que se han quedado sin financiación.
La consejera de Bienestar Social conoció ayer de primera mano la labor que realiza Ataretaco y adelantó la intención del Gobierno de Canarias de “mejorar la financiación” de los proyectos que desarrollan. “Las entidades del tercer sector prestan un servicio que para la administración es fundamental porque llegan a donde la administración pública no llegamos”. “No podemos permitir, que por falta de financiación, los propios trabajadores de estas entidades se conviertan en personas vulnerables”, enfatizó.
Candelaria Delgado destacó la labor que realiza la entidad Ataretaco “para atender y ofrecer una alternativa sociolaboral a las personas más vulnerables” durante una visita, junto a la directora general de Servicios Sociales, Elisabeth Santana.
Proyectos parados
Por parte, el director de la Fundación Ataretaco, Jorge Sánchez, detalló que “el año pasado atendimos a 1.300 personas en exclusión social o en riesgo de padecerla, de las que 700 realizaron proyectos e itinerarios formativos, y de las mismas, 250 encontraron un empleo”. Sin embargo alertó de que todo este trabajo se ha desarrollado a través de 17 proyectos, y “este año ha habido tres proyectos que se han quedado sin financiación”. Por este motivo solicitó “ayuda para soportar y dar continuidad a esos proyectos tan necesarios para estas personas”.
El director explicó que atienden a diferentes colectivos en riesgo de exclusión como personas sin empleo de larga duración, mujeres víctimas de violencia de género o migrantes y explicó que “tenemos empresas a las que estas personas tienen acceso para desarrollar un recorrido formativo y luego acceder al mercado laboral”.
Símbolo de Taco
Por su parte, el presidente fundador, Pedro Ángel Armas Delgado, resaltó la importancia de la asociación que nació con el objetivo de atender a las personas más necesitadas. “Ataretaco y esta sede es un símbolo de Taco, porque empezamos aquí, cuando no había absolutamente nada. Incluso en el Gobierno de Canarias no estaba muy desarrollado un departamento que se ocupara de lo social y la lucha por los más desfavorecidos y vulnerables”. “En esa colaboración, nosotros hacemos lo que podemos, pero los Gobiernos tienen que implicarse más”.
Responde desde 1985 a los problemas de los más vulnerables y “seguimos haciendo lo mismo, atendiendo a las personas más necesitadas de una forma diferente, más cercana. No era porque tuviéramos una financiación, sino porque estaba en nuestro ADN y aquí la gente nos encontrarán siempre. Tenemos el espíritu y las ganas de trabajar y cuando necesitemos ayuda se la pediremos a las administraciones”.