El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife anuncia que “habrá venta escalonada y nominativa de entradas para el Carnaval”

El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, asegura que la idea se debatirá con los grupos participantes
Concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. Sergio Méndez
El concejal de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife, Javier Caraballero, tildó ayer de “desastrosa” la gestión de la empresa encargada de la web para la venta de entradas a los concursos del Carnaval, ya que por un fallo derivado de la implantación de un nuevo sistema informático, muchos usuarios se quedaron sin poder comprar localidades, lo que llevó al Ayuntamiento a paralizar el proceso al poco de iniciarse.

Caraballero anunció, en respuesta al PSOE, que para futuras ediciones “se implantará una venta escalonada por concursos, que evitará saturaciones, además de estudiar que las entradas sean nominativas y cuenten con filtrado de acceso”. Idea, dijo, que “se debatirá con los grupos participantes”.

“La empresa se ha disculpado, pero eso no basta porque ha sido una falta de respeto al Carnaval” y, por ello, “no se descartan sanciones tras pedir informes técnicos para depurar responsabilidades”.

