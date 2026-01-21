La venta de entradas para los concursos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 queda “paralizada” por fallos técnicos: nueva y hora para comprarlas

El Ayuntamiento informa de que el proceso de venta de entradas para los concursos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, previsto para este miércoles, a las 09.00 horas, ha quedado temporalmente paralizado debido a una incidencia técnica detectada en la plataforma de venta, ajena a la organización y vinculada exclusivamente al proveedor del servicio.
La decisión de paralizar temporalmente el proceso de compra se ha adoptado con el objetivo de garantizar la igualdad de condiciones de todas las personas interesadas en la adquisición de entradas, evitando cualquier posible perjuicio derivado del mal funcionamiento del sistema.
El proceso de venta de entradas se reanudará mañana, 22 de enero, a las 10.00 horas, por el mismo canal de venta de entradas, una vez haya sido solventada la incidencia. La venta de entrada para las galas, prevista para mañana, se aplaza hasta el viernes 23 a las 09.00 horas.
El Ayuntamiento lamenta las molestias ocasionadas e investigará lo sucedido para que no se repita.
Las entradas que se han conseguido adquirir en esta primera venta, siguen siendo válidas.