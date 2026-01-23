Agotadas en 20 minutos las entradas para la Gala de la Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Las entradas para la Gala de la Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 se han agotado en apenas 20 minutos.
Este acto, que es el espectáculo principal de la gran fiesta chicharrera, se celebrará el próximo 11 de febrero, en el Recinto Ferial capitalino.
La venta de los pases se ha realizado a través de la web, así como en la taquilla habilitada en el mismo recinto.
CANDIDATAS Y DISEÑADORES A REINA ADULTA DEL CARNAVAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 2026
Un total de 11 candidatas optan a reinar el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, en un acto que estará dirigido por Daniel Pages.
Este es el listado completo de las aspirantes al trono carnavalero de la capital tinerfeña, así como sus diseñadores:
- Jorge González (Santana): Leire García Santana
- Alexis Santana (Rodríguez): Carla P. Castro Castellano
- Yosué Riverol (Hernández): Alianara León Hernández
- Santi Castro (Santiago Castro Campos): Arlena Rubí Mantecón Hernández
- Jorge Ruymán Pérez: Melissa Mayor Peña
- Juan Carlos Armas (Febles): Alexia Hernández Adrián
- Cristian Manuel Santana Lugo: Daniela Sánchez Padilla
- Asociación Cultural del Carnaval de los Realejos – Nira Arganda (Lorenzo Padrón): Lara Rodríguez Lorenzo
- Sedomir Rodríguez de La Sierra: Cecilia Esther Díaz Hernández
- Jorán Torres y su Equipo (Antonio Jordan Torres Hernández): Melania Hernández Torres
- Dani y Diana Mena (Daniel Mena Beltrán): Elizabeth Beltrán Correa