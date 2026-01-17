Ruidos en quirófanos vacíos y sombras que se desvanecen: los inquietantes fantasmas del Hospital de La Candelaria

Dos enfermeras del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria esperan la llegada de los pacientes recién operados para atenderlos en la zona de postoperatorio, situada justo encima de los quirófanos. Es de madrugada, entre las 02.00 y las 03.00 horas, y todo parece indicar que será una guardia tranquila. Sin embargo, el silencio se rompe de pronto con un estruendo fuerte, similar al ruido de las pesadas camillas al desplazarse por los pasillos. Las sanitarias dan por hecho que se trata de un paciente que está siendo trasladado desde quirófano, pero el tiempo pasa y nadie aparece.
Horas más tarde, deciden subir a la planta superior para comprobar qué ha ocurrido. No hay rastro de personal, pacientes ni camillas. Según los testimonios recogidos por el investigador Alfonso Ferrer, este tipo de sucesos se repetía casi todas las noches, convirtiéndose en uno de los relatos más inquietantes asociados a los fantasmas de la Candelaria.
En 2016, estas y otras historias salieron a la luz con la publicación del libro Los fantasmas de la Candelaria, una obra que se convirtió rápidamente en referente del misterio en Canarias. Las dos ediciones iniciales se agotaron en poco tiempo y, ante el interés de los lectores, el propio Ferrer decidió impulsar una reedición ampliada. “La editorial no quiso continuar, así que lo hemos hecho por nuestra cuenta, añadiendo nuevos testimonios muy interesantes”, explica.
La Candelaria y el Tórax
La investigación se centra principalmente en el Hospital de La Candelaria y en el antiguo Hospital del Tórax de Ofra, ambos dependientes del HUC. Este último, según Ferrer, acumula incluso más relatos: “Es más impactante”. Entre ellos destaca el testimonio de las mismas enfermeras, que en los años 90 aseguraron haber visto a un grupo de personas con batas blancas subir a la planta de quirófanos a una hora inusual. Al seguirlos junto a un celador, no encontraron a nadie.
En el Hospital del Tórax, decenas de médicos, enfermeros y trabajadores afirmaron durante años haber visto una figura negra con sombrero, que aparecía y desaparecía en los pasillos. Una presencia que se repite en muchos testimonios y que se ha convertido en uno de los símbolos de los fantasmas de la Candelaria. “Algunos lo relacionan con un enterrador, otros con una enfermera. También hay apariciones de familiares fallecidos que forman parte de un relato común”, señala el investigador.
La nueva edición de Los fantasmas de la Candelaria vuelve para poner el foco en uno de los lugares más misteriosos de Tenerife, incorporando relatos inéditos y nuevas voces que amplían el mapa de lo inexplicable en estos centros hospitalarios. El libro está disponible en papel y en formato digital, aquí.