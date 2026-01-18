Francisco Linares: “Las relaciones entre el Gobierno de Canarias y el de España son correctas, pero nada satisfactorias”

El secretario general de Coalición Canaria en Tenerife, diputado regional y alcalde de La Orotava, Francisco Linares, hace repaso de la actualidad con DIARIO DE AVISOS, y destaca que “CC sigue marcando con Vox una línea roja ideológica infranqueable e irrenunciable”. Justifica el pacto de gobernabilidad firmado en el Ayuntamiento de Granadilla con la ultraderecha y el PP, como “un acuerdo excepcional y puntual de gestión donde se ha constituido un gobierno de concentración sin ninguna carga ideologica”. Respecto a las relaciones institucionales entre el Gobierno de Canarias y el de España, Linares las califica en la actualidad de “correctas, pero nada satisfactorias”.
-Usted se ha convertido en esta legislatura en uno de los diputados más activos y con más iniciativas en la Cámara regional. ¿Le gustaría repetir? ¿Cuáles son sus planes de futuro? ¿Ya ha decidido si volverá a ser candidato a la Alcaldía de La Orotava?
“Mi futuro político lo decidiré como hago siempre a mediados del verano de este año 2026; aún es pronto y a estas alturas no me lo he planteado. En estos momentos este asunto de carácter personal ni me ocupa ni me preocupa en absoluto. Ahora únicamente estoy centrado junto con mi equipo en las tareas y objetivos que, como alcalde de La Orotava, tengo que culminar satisfactoriamente antes que el mandato finalice en mayo de 2027. También seguiré trabajando con ilusión, compromiso y entusiasmo como diputado por Tenerife en el Grupo Nacionalista del Parlamento de Canarias. Sería por mi parte una irresponsabilidad y un egocentrismo personal absurdo estar en estos momentos de tanto trabajo por culminar y objetivos por alcanzar a estar pensando en mi futuro político”.
-Como secretario general insular de CC, ¿qué balance hace de los pactos de Gobierno con el PP en la Comunidad Autónoma, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz?
“Estos tres pactos de gobierno firmados en junio de 2023 entre Coalición Canaria y el Partido Popular gozan de excelente salud. El tiempo ha demostrado que son acuerdos de gobierno estables, sólidos y de fuerte compromiso programático con el fin de mejorar las condiciones de vida de las canarias y los canarios. En mi opinión, no solo son pactos que tienen buena salud política en base a los acuerdos firmados, sino que también tienen buena salud en las relaciones personales de los lideres políticos que encabezan ambas formaciones (CC y PP) en las tres instituciones, siempre que los acuerdos políticos funcionan, son estables y eficaces, la ciudadanía es la que gana. En la actual situación política y la que vendrá en el futuro las mayorías absolutas serán excepcionales y tengo claro que son una especie a extinguir, así cara a los próximos años y a las nuevas convocatorias electorales la mayoría de los gobiernos serán fruto de acuerdos entre diversas fuerzas políticas como ya pasa en casi todas las administraciones de los países europeos. Los acuerdos políticos se firman para cumplirse y para dar estabilidad y credibilidad durante los cuatro años que es el tiempo que duran las legislaturas o los mandatos, salvo que pierdas los apoyos necesarios que te permitan mantener los gobiernos. Esta estabilidad da una mejora de vida a la ciudadanía y le da a la política sentido como un instrumento útil para resolver los problemas de la gente, para eso somos elegidos cargos públicos y nos presentamos a las elecciones”.
-¿Pactará CC con Vox si fuera necesario para la gobernabilidad de las instituciones o se marcan ustedes líneas rojas con la extremaderecha?
“En Tenerife, Coalición Canaria donde únicamente ha firmado un pacto de gobernabilidad donde está Vox y con el claro objetivo de dar estabilidad al municipio ha sido en Granadilla. Este fue un pacto local entre CC, PP y VOX y ha sido excepcional y puntual, además es un pacto estrictamente local sin ninguna carga ideológica, solo y exclusivamente es la firma de un pacto municipal para revitalizar e impulsar la gestión municipal granadillera y de esta forma sacar a este municipio del letargo y estancamiento en el que estaba inmerso desde el comienzo del mandato en 2023. En Arona CC no tiene pacto firmado con Vox, mantiene el mismo acuerdo que firmó con el PP en 2023, solo y exclusivamente con el PP. Coalición Canaria sigue marcando con Vox una línea roja ideológica infranqueable e irrenunciable, CC y Vox son fuerzas políticas antagónicas, equidistantes e incompatibles y nunca firmaremos con Vox ningún acuerdo que ideológicamente suponga una renuncia a lo anteriormente expuesto. Así lo hizo el Comité Local de Coalición Canaria de Granadilla con el acuerdo de gobernabilidad firmado, insisto un acuerdo puntual de gestión donde se ha constituido un gobierno de concentración sin ninguna carga ideológica, si no hubiera sido así, estoy seguro que nuestros compañeros y nuestras compañeras del Comité Local de Granadilla nunca lo hubieran firmado”.
-¿Cómo calificaría el estado actual de las relaciones entre los Gobiernos central y regional, tras las polémicas por asuntos como la migración o las reuniones con Marruecos?
“Las relaciones institucionales entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España son correctas, pero nada satisfactorias. Así el Gobierno de Canarias que encabeza el presidente Clavijo ha mostrado en varias ocasiones su descontento con el trato, a veces de desprecio, que el Gobierno de España está dando a Canarias y esto sucede por el escaso y lento cumplimiento de los compromisos firmados con Coalición Canaria en la Agenda Canaria y por la poca sensibilidad efectiva que el Gobierno de España ha mostrado y sigue mostrando con el problema migratorio que afecta a Canarias. El Gobierno regional no está nada satisfecho con el trato que el Gobierno de España ha dado a este gravísimo drama humanitario de la migración, tampoco está nada satisfecho con la política oscurantista y opaca que se está llevando entre España y el Reino de Marruecos donde Canarias por su posición geopolítica debe tener más presencia, ser más protagonista y ser escuchada”.
-Las colas en las autopistas, la lista de espera sanitaria, los retrasos en la dependencia, la crisis habitacional, el aumento de la pobreza y la exclusión social, la avalancha migratoria… ¿Está Canarias peor que en la legislatura anterior?
“La Canarias del 2026 está mejor que la Canarias que el actual Gobierno se encontró en julio de 2023. Actualmente tenemos los mejores datos de empleo de la historia reciente de Canarias. También tenemos el mayor número de autónomos de las últimas décadas, dato de máximos históricos y además con más ayudas y bonificaciones que nunca, posiblemente insuficientes, pero son las ayudas a los autónomos de mayor cuantía de las últimas décadas. También ha mejorado los datos de la Tasa de Pobreza y de Exclusión Social, que, aunque siguen siendo insuficientes, hay una mejora sustancial con respecto al año 2023. Han mejorado los datos de la dependencia y se han acortado los plazos en la concesión del grado de discapacidad con la llegada de la tarjeta de discapacidad que simplifica considerablemente los procesos administrativos a la ciudadanía. En fin, sin darnos por satisfechos porque queda mucho trabajo por hacer, hay datos objetivos que indican que estamos mejor que hace dos años y eso es positivo y alienta a la administración a seguir trabajando. A lo anteriormente expuesto hay que sumar la toma de decisiones cruciales y valientes como son las declaraciones de Emergencia Habitacional, de Emergencia Hídrica, de Emergencia Energética y la aprobación de normativas que servirán para agilizar los trámites administrativos a la hora de conceder las licencias urbanísticas municipales. Otro factor a destacar es la aprobación en el Parlamento de Canarias de la Ley de Vivienda Vacacional que no pretende otra cosa sino ordenar un sector donde reinaba la anarquía y el caos. En Tenerife no se han acabado con las colas, ni creo que de forma total se acaben con ellas nunca, pero se han tomado medidas valientes por el Gobierno Insular encabezado por Rosa Dávila como son una mejora sustancial del transporte público, una diversificación de horarios en la entrada del alumnado en la ULL, un aumento de servicios sanitarios en el Hospital del Norte, la agilización de la tramitación de los grandes proyectos de carreteras pendientes, la puesta en marcha de los proyectos de los trenes del norte y del Sur. Todo esto está contribuyendo a aliviar los tiempos de cola en las autopistas. Esto es una mejora, no una solución definitiva pero si una mejora”.
-Usted es partidario de cobrar a los visitantes del Parque Nacional del Teide ¿Está también a favor de crear una tasa turística por pernoctación en Tenerife para no residentes?
“Más pronto que tarde como pasa en casi todos los destinos turísticos del mundo se pondrá la Tasa turística. Estoy a favor de estudiar el posible cobro de una tasa turística siempre que las tinerfeñas y los tinerfeños no la tengamos que abonar. Si alguna vez se toma esta decisión debe ser fruto de un acuerdo que emane del consenso y del debate después de haber escuchado a las asociaciones profesionales del turismo y a los colectivos que representan a la sociedad civil organizada. Estoy muy satisfecho como paso previo a la posible implantación de la tasa turística la aprobación por parte del Cabildo del cobro de diversas ecotasas turísticas en varios espacios protegidos de Tenerife como son Teno y el Parque Nacional del Teide. Hace unos años el cobro de una ecotasa parecía impensable, hoy es una realidad y cuenta con un amplio apoyo de la sociedad tinerfeña”.
¿Cree conveniente modificar el Plan Rector del Parque Nacional del Teide para facilitar los rodajes cinematográficos en este paraje, tal y como reclama el sector audiovisual?
“El Plan Rector el Parque Nacional de Teide está modificado y acaba de ser aprobado por una amplia mayoría de los miembros del Patronato. Mi opinión es que en general y después de varios años de debate y un amplio proceso de participación ciudadana estamos ante un buen documento de trabajo que contempla una gran parte de las alegaciones presentadas por la sociedad tinerfeña”.
-En clave de política nacional, ¿cree que es necesario un adelanto electoral ante la deriva en que se encuentra el Gobierno de Pedro Sánchez, salpicado por escándalos de corrupción y denuncias de acoso sexual de excolaboradores suyos? ¿Cree que Sánchez se merecería una moción de censura?
“Creo que con la actual situación de inestabilidad política parlamentaria nacional que afecta directamente a la capacidad de tomar decisiones del actual Gobierno de España, Pedro Sánchez debería someterse a una cuestión de confianza y sino no la supera, que es lo más probable, debería por coherencia, honestidad y salud democrática convocar Elecciones Generales. Es la primera vez en la historia democrática de la Unión Europea que tenemos un país con un presupuesto prorrogado durante dos años y vamos a por el tercer ejercicio económico. Esa es una situación no solo inédita sino que está perjudicando a las administraciones locales y a la ciudadanía”.