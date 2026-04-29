El experimento Quijote IAC que busca el origen del Universo llega al corazón de La Orotava

Canarias vuelve a situarse en el epicentro de la cosmología mundial. Esta semana, el experimento Quijote IAC se ha convertido en el protagonista absoluto de las X Jornadas Cervantinas de la Villa de La Orotava. En un cruce fascinante entre la literatura universal y la astrofísica de vanguardia, los investigadores José Alberto Rubiño y Ángeles Pérez de Taoro han desglosado cómo el archipiélago lidera la búsqueda de respuestas sobre el origen, la composición y la evolución del Universo.
El experimento Quijote IAC y la radiación fósil del Universo
El proyecto, liderado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), se centra en el estudio del fondo cósmico de microondas. Según explica José Alberto Rubiño, responsable científico del proyecto, se trata de una radiación fósil procedente del pasado remoto del cosmos que permite establecer un modelo robusto del Big Bang.
A través del experimento Quijote IAC, los científicos canarios analizan la estructura a gran escala del cosmos y la física de los primeros instantes tras el origen de todo. “En las últimas décadas, nuestra comprensión del Universo ha experimentado una transformación profunda”, subraya Rubiño, destacando que el fondo cósmico de microondas es una de las herramientas más poderosas de la cosmología moderna.
Un viaje desde el Sistema Solar hasta los misterios del cosmos
Por su parte, la investigadora Ángeles Pérez de Taoro, gestora de proyectos en el IAC y pieza clave en el diseño del telescopio Grantecán y el futuro Telescopio Solar Europeo (EST), ha ofrecido una visión integral bajo el título “Nuestro lugar en el Universo”. En su intervención, Pérez de Taoro articula un recorrido que va desde nuestro Sistema Solar hasta las profundidades del Big Bang, resaltando la importancia estratégica de los observatorios canarios.
Las conferencias, celebradas este miércoles 29 de abril en el salón de plenos del Ayuntamiento de La Orotava, han tenido un doble impacto: una sesión matutina dedicada a los escolares del municipio y una vespertina abierta al público general. Esta labor de divulgación permite que la sociedad canaria comprenda la magnitud de los proyectos desarrollados en el Roque de los Muchachos y el Teide.
La influencia de Cervantes en el empirismo actual
María Victoria Martínez, presidenta de la Asociación Cultural Alisios Encuentro Canarias-América, entidad organizadora de las jornadas, ha destacado el “brillo” que aporta la ciencia a la agenda cultural. Para Martínez, la temática abordada en el experimento Quijote IAC demuestra que la influencia de Cervantes y su mundo trasciende las letras para tocar el empirismo actual.
Las X Jornadas Cervantinas afrontan así su ecuador con un éxito rotundo de participación. La programación completa, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de La Orotava, Canaragua y el Museo de Artesanía Iberoamericana, se puede consultar en el portal oficial del evento y en sus redes sociales. El archipiélago demuestra una vez más que, desde sus cumbres, no solo se mira el cielo, sino que se escribe la historia del conocimiento humano.