Conduce a 151 km/h, se dan a la fuga y cochan contra una rotonda: dentro del coche iban cuatro menores

A finales de diciembre de 2025, un grupo de cuatro menores estuvo implicado en un grave incidente de conducción temeraria en la provincia de Barcelona que terminó con un accidente en una rotonda y una actuación policial.
El suceso se produjo durante la madrugada del 29 de diciembre, alrededor de las 2.00 horas. Agentes de los Mossos d’Esquadra detectaron un turismo que circulaba a gran velocidad desde Sant Andreu de la Barca en dirección a Olesa de Montserrat. La alerta se confirmó cuando un radar situado en la A-2 registró que el vehículo avanzaba a 151 kilómetros por hora, muy por encima del límite permitido.
Los agentes intentaron darle el alto, pero el conductor hizo caso omiso y emprendió la huida. Según explicó la policía autonómica en redes sociales, el coche continuó con maniobras peligrosas hasta que, ya en Olesa de Montserrat, terminó impactando contra una rotonda situada en la zona de els Closos, tras perder el control.
Tras el siniestro, los Mossos, en coordinación con la Policía Local, procedieron a la detención de los cuatro ocupantes, todos ellos menores de edad. A pesar de la violencia del choque y de los importantes daños materiales en el vehículo, ninguno de los implicados sufrió heridas.
El Ayuntamiento de Olesa de Montserrat ha iniciado ya los trámites para reclamar los daños ocasionados en la rotonda afectada por el accidente.