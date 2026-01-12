Susto en pleno despegue por un golpe de cola en un avión

Un vuelo de Ryanair con destino a Lisboa ha tenido que regresar de urgencia al aeropuerto de Alicante este domingo, 11 de enero, después de que la tripulación comunicara que creía haber golpeado la pista con la cola del avión durante el despegue.
Según la información facilitada por controladores aéreos, la tripulación solicitó realizar comprobaciones y fue instruida a mantener esperas al noroeste del aeropuerto.
Tras esas verificaciones, la tripulación confirmó su decisión de regresar y fue posicionada para una aproximación directa a la pista 10, donde aterrizó y libró pista sin incidencias.
Protocolo ante una posible “tail strike”
De acuerdo con los procedimientos operativos de aviación civil y la práctica estándar de seguridad aérea, cuando una tripulación sospecha un contacto de la cola con la pista (tail strike) se activan una serie de pasos:
- Comunicación inmediata con el servicio de control de tráfico aéreo para informar de la posible incidencia.
- Evaluaciones iniciales en vuelo, que pueden incluir esperas en áreas designadas para revisar indicaciones de cabina y parámetros de la aeronave.
- Decisión operativa de continuar, desviar o regresar al aeropuerto de salida en función de las comprobaciones.
- Asignación de una aproximación y pista por parte del control aéreo para el aterrizaje.
- Inspección técnica en tierra de la aeronave antes de cualquier nueva operación.
Este protocolo busca garantizar que, ante la duda sobre posibles daños estructurales, la aeronave no continúe el vuelo hasta que se verifique su estado.
Esa protuberancia en la parte baja es un sensor que indica si ha tocado y cuanto pic.twitter.com/GNLuF4pQ0V— Iván (@ivan_san) January 11, 2026
Riesgos de un golpe de cola en el avión
Las fuentes técnicas del sector señalan que un tail strike puede afectar a componentes estructurales de la parte posterior del fuselaje.
Aunque no siempre implica daños graves, el riesgo potencial incluye compromiso de la estructura, necesidad de inspecciones detalladas y, en función del resultado, limitaciones operativas de la aeronave hasta su completa revisión.
Por este motivo, la detección temprana, la comunicación con control y la revisión en tierra forman parte de los procedimientos de seguridad.