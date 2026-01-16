Un grancanario habla sin pelos en la lengua sobre una palabra que se dice en Tenerife: “Me parece tan fea”

El grancanario Carlos Azofra Manzanero (Azo), popular por su participación en 2023 en el reality de aventuras de Televisión Española, El Conquistador, ha compartido este viernes un vídeo en Instagram en el que habla sin pelos en la lengua sobre una palabra cuyo uso es más común en Tenerife que en Gran Canaria: chacina.
“Ignorando lo raros que son en Tenerife para nombrar las cosas. Por ejemplo, le dicen tenis a las playeras”, apunta Azo al inicio de la grabación, que en apenas dos horas suma numerosas interacciones en la red social.
Entrando en materia, el joven isleño confiesa que no le encuentra sentido al mencionado término: “En Tenerife le dicen chacina al embutido. Me parece una palabra tan fea“.
¿Qué significa realmente chacina?
La publicación ha provocado una avalancha de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios han salido en defensa del término cuestionado y han aportado explicaciones lingüísticas y culturales.
Según explica Productos Ruca en su página web, las chacinas son productos cárnicos elaborados a partir de piezas enteras de carne de alta calidad, como el jamón, el lomo, la caña de lomo o la paleta. Estas piezas no se pican ni se trituran, sino que se someten a procesos de curado que incluyen salazón, secado y maduración, en algunos casos durante varios años, con el objetivo de conservar la carne y potenciar sabores intensos y característicos.
No obstante, Carlos Azofra Manzanero acierta cuando dice que en Tenerife el término es mucho más amplio que abarca prácticamente todo el embutido: queso amarillo, salami, mortadela, chorizo de perro…
Entonces, ¿qué son los embutidos?
Los embutidos, por su parte, se elaboran a partir de carne picada o molida, mezclada con grasa, especias y condimentos, que posteriormente se introduce en una tripa natural o de colágeno.
Tras este paso, pueden someterse a procesos de curación, ahumado o cocción, dependiendo del producto. Dentro de este grupo se distinguen los embutidos de carne, como el chorizo, el salchichón o el fuet; los elaborados con vísceras, como la longaniza gallega o la sabadeña; y los embutidos de sangre, como la morcilla.
Los fiambres, como el jamón York o la mortadela, se diferencian porque suelen ser productos cocidos y de textura más homogénea, pensados para el consumo en frío.
Mucha ironía y buen rollo en las redes sociales
Varios usuarios recuerdan que la palabra no es exclusiva de Tenerife y que se utiliza también en Andalucía, citando lugares como Cádiz, Sevilla o Málaga, donde aseguran que se emplea con naturalidad desde hace generaciones.
Otros han respondido con ironía, contraponiendo expresiones habituales en Gran Canaria como “playeras” para referirse a las zapatillas deportivas o “portabultos”, mientras algunos reivindican el término como parte de la identidad local con mensajes como “chacina es de guapos”.
Tampoco han faltado quienes han aportado matices, señalando que el concepto procede del latín y que hace referencia a la carne seca o curada, ni quienes han zanjado el debate con humor, defendiendo que las diferencias lingüísticas forman parte del acervo cultural compartido.