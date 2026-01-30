La Guardia Civil no da crédito en Tenerife: roba una caja registradora más cara que el botín

Agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Candelaria, han detenido a una persona, varón de 53 años, residente en Güímar, al que se le acusa de tres delitos de robo con fuerza en interior de establecimientos, un delito de sustracción de vehículo a motor y un delito contra la seguridad vial, al no haber obtenido nunca la licencia de conducir.
Los agentes reciben denuncia de varios propietarios de establecimientos, principalmente de hostelería en la zona de Candelaria, de que les han forzado la puerta y han accedido al interior del mismo para sustraer la caja de cobro automática valorada en 11.000 euros, además de los 4.400 euros en efectivo que tenía en su interior.
Una vez se inicia la investigación, se obtienen pruebas suficientes para identificar al supuesto autor de los hechos, pudiendo relacionarlo con tres robos con fuerza cometidos en establecimientos, además de la sustracción de un vehículo a motor y los delitos contra la seguridad vial ya mencionados.
Es de resaltar que esta persona tiene numerosos antecedentes policiales por hechos similares.
El detenido, junto a las diligencias instruidas, ha sido entregado a la Autoridad Judicial competente.