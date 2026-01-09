Halo, el yate de los 64 millones de euros que sorprende a todos en Santa Cruz de Tenerife

Con 57 metros de eslora y un nivel de confort comparable al de un hotel de cinco estrellas, el yate Halo vuelve a acaparar miradas mientras se encuentra atracado en el Puerto de Santa cruz de Tenerife. Construido en 2015 por el prestigioso astillero Feadship, este superyate se ha convertido en una de las embarcaciones más reconocidas del circuito internacional. Sin embargo, su atractivo no reside solo en sus dimensiones o en su equipamiento de lujo, sino también en la historia personal que dio origen a su creación.
El proyecto del yate Halo nació tras una experiencia decisiva de su primer propietario a bordo de otro yate, el Helix —hoy rebautizado como Megan— durante unas vacaciones por el Mediterráneo. Impresionado por el rendimiento y la calidad de aquella embarcación, decidió encargar un barco propio que reuniera diseño, innovación y prestaciones al más alto nivel. Así comenzó a gestarse Halo.
El diseño exterior del yate Halo fue firmado por el estudio británico Harrison Eidsgaard, responsable de dotarlo de una imagen inconfundible. Dos grandes arcos plateados recorren la superestructura y cumplen una doble función: aportan carácter estético y sirven de soporte estructural para un sistema de sombra retráctil que cubre el amplio solárium superior.
Halo: lujo, tecnología y personalidad propia
El yate Halo está preparado para alojar hasta 12 invitados, atendidos por una tripulación de entre 14 y 15 personas. Entre sus múltiples espacios destacan un jacuzzi panorámico, un exclusivo beach club, cine al aire libre, gimnasio, spa y una zona de buceo con capacidad para 28 botellas de oxígeno. A ello se suman dos tenders personalizados de ocho metros, que refuerzan su autonomía y versatilidad.
Estas características han consolidado al yate Halo como uno de los superyates más codiciados de la flota de Feadship y como una embarcación con una identidad propia dentro del segmento del lujo náutico.
Una venta millonaria y un nuevo propietario
La construcción del yate Halo se completó en un plazo récord de 33 meses, y su historia dio un nuevo giro en 2021, cuando fue sometido a un refit integral que incluyó mejoras técnicas y una renovación estética completa. Tras esa puesta a punto, el superyate fue vendido en una operación que alcanzó cifras cercanas a los 64 millones de euros.
El nuevo propietario es el empresario estadounidense Barry S. Sternlicht, cofundador del grupo Starwood Capital Group. Sternlicht, figura clave del sector hotelero y financiero, está vinculado a marcas internacionales como W Hotels, Westin y Sheraton, y dirige un imperio empresarial valorado en más de 110.000 millones de euros.
Del esfuerzo personal al lujo sobre el mar
La trayectoria de Sternlicht contrasta con el estilo de vida que hoy representa el yate Halo. Antes de alcanzar el éxito, trabajó vendiendo renacuajos, impartiendo clases de tenis y en una fábrica de linternas. En una entrevista llegó a afirmar que aquellas experiencias le enseñaron que “hasta una bombilla puede arruinar una experiencia si no funciona bien”.
Hijo de Maurycy Sternlicht, superviviente del Holocausto, Barry conoció esa parte de su historia familiar en la madurez. Desde entonces, ha destinado parte de su fortuna a iniciativas filantrópicas, apoyando proyectos de investigación médica en Harvard y causas vinculadas al arte y a la memoria histórica.
Hoy, el yate Halo no es solo una obra maestra de la ingeniería naval, sino también el reflejo de una biografía marcada por el esfuerzo, la innovación y la ambición. Una embarcación que combina lujo, tecnología y una historia personal que añade valor a cada milla navegada.