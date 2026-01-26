20 trabajadoras de la limpieza de Candelaria irán a huelga por la congelación salarial

Las veinte trabajadoras del servicio de limpieza de las dependencias municipales de Candelaria han convocado una huelga ante la falta de actualización de sus salarios, congelados desde 2019. Los paros están previstos para los días 29, 30 y 31 de enero, así como el 2, 3 y 4 de febrero.
El servicio está concesionado a la empresa Urbaser desde 2001 y se rige por un pliego de condiciones que las trabajadoras consideran “obsoleto y vencido desde hace años”. Según la plantilla, no se han producido avances reales para actualizar ese marco contractual ni sus condiciones laborales.
Desde el Ayuntamiento de Candelaria se sostiene que la actualización salarial “corresponde a la negociación entre la empresa y las trabajadoras”. Afirmaron además, que se está trabajando en la licitación de un nuevo contrato, siguiendo el modelo aplicado recientemente a otros servicios municipales.
En este contexto, Coalición Canaria en Candelaria (CC) ha mantenido un encuentro con las representantes del comité de huelga para conocer de primera mano la situación de la plantilla y expresar su respaldo a la movilización. Los nacionalistas señalan que las trabajadoras se han visto abocadas a la huelga tras siete años sin actualización salarial y sin una reforma efectiva del pliego que garantice condiciones dignas.
La portavoz del grupo municipal, Ángela Cruz, afirmó que, según el comité de huelga, se han mantenido reuniones previas con el Ayuntamiento y la empresa concesionaria, con compromisos de estudiar mejoras que no se han traducido en hechos. “La plantilla vive en una incertidumbre permanente”, señaló.
CC denunció que “no es aceptable que un servicio esencial continúe con salarios congelados, mientras el coste de la vida ha aumentado y la carga de trabajo se ha incrementado!. La plantilla, compuesta mayoritariamente por mujeres, reclama también un refuerzo de personal para corregir el déficit existente y reducir la sobrecarga laboral.