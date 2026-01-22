Ya hay fecha para el nuevo ascensor de Candelaria que ha costado más de 300.000 euros

Las obras del ascensor urbano de Santa Ana, iniciadas el pasado mes de agosto, se encuentran en una fase avanzada de ejecución. Aunque el proyecto ha acumulado algunos retrasos respecto al calendario inicial, su finalización está prevista para finales de febrero o principios de marzo.
Durante esta fase final se incorporarán mejoras que no estaban contempladas en el proyecto original. En concreto, se llevará a cabo la adecuación de la plaza de acceso al ascensor y su conexión con la calle El Marrubial, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la integración del entorno urbano.
Asimismo, en la calle de Los Príncipes se instalará una jardinera y un asiento destinado a facilitar la espera de las personas usuarias del ascensor, una actuación orientada a hacer más cómodo y funcional el espacio público.
El proyecto cuenta con un presupuesto total de 307.695,81 euros y está financiado con fondos europeos Next Generation-EU.