Icod de los Vinos renovará su Parque de Bomberos para reforzar la seguridad del noroeste de Tenerife

El Cabildo, a través del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife, informó de que ha adjudicado las obras de mejora y rehabilitación del Parque de Bomberos de Icod de los Vinos. Se trata de una actuación que cuenta con una ficha financiera de 156.113 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, y que tiene como objetivo la modernización de la infraestructura para tener cubiertos los servicios que se prestan en el noroeste de la Isla.
En concreto, las obras en el Parque de Bomberos de Icod de los Vinos se han dividido en actuaciones exteriores, interiores, elementos metálicos y de madera, y también se realizarán mejoras en la cubierta y en el pavimento. Estos trabajos vienen a completar los ya realizados a lo largo del pasado año, que consistieron en la reparación de la impermeabilización de la cubierta sobre el gimnasio (febrero) y la obra de reparación del falso techo de placas de escayola en el baño de la planta baja (junio).
El Parque de Bomberos de Icod de los Vinos está formado por un jefe de dotación y tres bomberos que prestan el servicio durante todo el año (365 días, 24 horas) y hay asignados 23 bomberos para coordinar los turnos y vacaciones.
La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, recordó que “uno de los grandes objetivos del Cabildo es garantizar la seguridad de las personas. Se trata de una prioridad y es por ello por lo que estamos reforzando todos los engranajes del área de emergencias de la corporación insular. No solo en cuanto a medios materiales e infraestructuras, sino también reforzando las plantillas de todos los servicios”.
“En este caso, se trata de la implementación de pequeñas intervenciones en las infraestructuras como las de Icod para que nuestros bomberos puedan trabajar en las mejores condiciones posibles, lo que indudablemente se traduce en un incremento de la eficacia y una mayor rapidez en la atención de cualquier emergencia que necesite de los bomberos”, añadió la consejera al respecto.
Por su parte, el director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, puso en valor “el esfuerzo que se está haciendo desde el Consorcio de Bomberos de Tenerife por mejorar las infraestructuras de su competencia, así como la dotación y adquisición del material adecuado para el desempeño del trabajo de los bomberos. Podemos hablar de nuevas autobombas, drones, material específico, ropa especializada… Una apuesta que tiene como objetivo prestar un mejor servicio a la ciudadanía”. “Lo que pretendemos y en lo que estamos trabajando es que Tenerife sea una isla más segura”, enfatizó.
Plan general
Las actuaciones del Parque de Icod de los Vinos están englobadas en un plan de mejora promovido por el Cabildo a través del Consorcio de Tenerife con pequeñas obras de los parques de bomberos de la Isla, para lo que se ha previsto una partida económica de 894.000 euros, que al final se traduce en que más de 270 profesionales (entre bomberos y mandos, personal técnico, administración, logística y otras áreas) verán mejoradas sus condiciones de trabajo en sus puestos, indicaron desde el Cabildo.
Al margen de la instalación de Icod de los Vinos, recordaron que las intervenciones abarcan obras en el Parque de Bomberos de La Orotava (mejora de la envolvente del edificio para garantizar un mejor aislamiento y así mejorar las condiciones de insonorización y climatización), o en el Parque de San Miguel de Abona (reparación o mejora de las cubiertas de las distintas edificaciones existentes, así como la mejora de la urbanización de la zona libre de la parcela y la construcción de marquesinas para el estacionamiento de vehículos).
Y también en el Parque de Bomberos de La Laguna, donde se ha acometido la rehabilitación del edificio central, del edificio de la torre de maniobras y del pavimento del patio delantero de la parcela.