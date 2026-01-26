El IGN localiza 8 terremotos en el Teide en las últimas horas: “Ocurre de forma habitual”

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en la madrugada y la mañana de este lunes, 26 de enero de 2026, tres cadenas de eventos sísmicos con contenido de baja frecuencia en la zona oeste de la caldera de Las Cañadas del Teide, en Tenerife, en el entorno de Pico Viejo.
Según la información facilitada por el organismo, los episodios comenzaron a las 01:11, 03:44 y 07:52 horas.
En total, el IGN ha localizado ocho eventos sísmicos, correspondientes a eventos híbridos, que presentan las fases más claras.
Estos movimientos registraron magnitudes comprendidas entre 0,5 mbLg y 1,7 mbLg y se localizaron a profundidades de entre 10 y 16 kilómetros.
Fuentes del IGN han indicado que se trata de una zona donde la actividad sísmica es habitual, en ocasiones en forma de pulsos, y a profundidades recurrentes.
Este tipo de actividad híbrida o de baja frecuencia “es característica de Las Cañadas y ocurre de forma habitual” desde que el organismo mantiene la monitorización instrumental en el área, según ha precisado el propio IGN.