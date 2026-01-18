K-Narias estrenan ‘Las primeras’, el film acerca de su historia como pioneras en la música urbana

Los Cines Yelmo Meridiano, en Santa Cruz de Tenerife, albergaron este jueves el estreno de Las primeras, un largometraje documental protagonizado por K-Narias, el dúo musical conformado por las hermanas tinerfeñas Loida y Gara Hernández Rubio. La proyección vino acompañada de un coloquio, moderado por Víctor Brito, en el que Gara y Loida expusieron ante el público la razón de ser de este trabajo audiovisual, así como diversos aspectos del rodaje.
Además de sus protagonistas y el equipo técnico y artístico del documental, la cita contó con la presencia de medios de comunicación y personalidades del mundo de la música y la cultura.
Con dirección de César Armas y producción de Videoreport Canarias, Las primeras narra “la desconocida historia de unas chicas de barrio que se convirtieron en pioneras del reguetón, propulsoras de la música urbana y embajadoras musicales de nuestra tierra en medio mundo”, detallan desde la productora, “abriendo el camino a otras mujeres en el panorama de la música urbana.
El largometraje, explican, es el fruto de más de dos años de trabajo documental, en los que un amplio equipo ha rastreado más de 150 horas de grabaciones inéditas. “Esta historia del grupo pionero del reguetón en nuestro país cuenta con la participación de decenas de fuentes, repartidas por América Latina, Estados Unidos y Europa”, apostillan.
Loida y Gara narran en primera persona el precio de ser pioneras, “así como los estigmas y traumas de su infancia, que arrastraron por los escenarios de medio mundo. Una catarsis frente a demonios y fantasmas que hoy, 20 años después de su paso de la marginalidad al éxito, comparten en este largometraje documental en el que artistas, productores y críticos musicales ayudan a comprender la auténtica dimensión de las K-Narias, cuyo talento las llevó a convertirse en Las primeras”.