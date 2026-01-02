La Filmoteca CajaCanarias cierra su ciclo de Navidad con ‘Kung Fu Panda’

La Fundación CajaCanarias clausura mañana sábado la Filmoteca de Navidad con la proyección de la película de animación Kung Fu Panda en sus espacios culturales de Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma. Las sesiones, con entrada gratuita hasta completar el aforo, comienzan a las 12.00 horas.
Kung Fu Panda (2008) cuenta la historia de Po, un patoso oso panda que trabaja como camarero en un restaurante de fideos de su familia, pero que sueña con ser un maestro del kung fu. Un día, cuando el honorable maestro Shifu organiza un torneo para elegir al guerrero del Dragón que salvará a China de las garras del malvado Tai Lung, Po es inesperadamente elegido.
Ayudado por los legendarios Cinco Furiosos (Tigresa, Grulla, Mantis, Víbora y Mono), y su maestro y entrenador Shifu, Po debe convertirse en un experto en artes marciales para derrotar a Tai Lung antes de que sea demasiado tarde.