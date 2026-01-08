La Laguna contará con nuevas zonas de aparcamiento público: destinará 767.000 euros

El Ayuntamiento de La Laguna informó ayer de que cuenta este año con un presupuesto de 22.773.556 euros para el área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad. Esta cifra representa el 10% del total de las cuentas municipales, y supone un incremento del 18,54% respecto a 2025, indicaron. La finalización de la canalización del barranco de la Carnicería, la reforma y mejora en edificios y espacios públicos y el asfaltado de vías municipales figuran entre las principales inversiones. Además, la creación de zonas de aparcamiento público suma, en distintas intervenciones repartidas por el municipio, más de 767.000 euros.
El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, subrayó que este incremento en el presupuesto responde a “la prioridad que damos a la inversión pública en materia de obras y accesibilidad, como elemento generador de la economía local y de creación de empleo, y herramienta para atender las principales necesidades de los pueblos y barrios en infraestructuras viarias”.
Para el concejal del área, Ángel Chinea, este presupuesto “aborda con equilibrio y rigor las intervenciones más necesarias, dando prioridad a las demandas de la ciudadanía y reforzando la mejora de los espacios públicos”.
Actuaciones
Con una partida de 2.519.951 euros, las obras de canalización del barranco de la Carnicería constituyen la mayor inversión prevista este año. Ángel Chinea explicó que con esta cantidad se tiene previsto afrontar la finalización de esta intervención clave para poder trasladar el mercado municipal a su antigua ubicación de la plaza del Adelantado. Precisamente la convocatoria de un concurso internacional para el proyecto del nuevo mercado queda consignada con 150.000 euros.
Otra de las principales partidas, con 1,19 millones, se dirige a obras de asfaltado de la red viaria municipal, renovación de las canalizaciones y mejora de firmes y aceras. A esta cantidad se suman las actuaciones previstas en el polígono industrial de Los Majuelos (861.268 euros), que incluyen la ejecución de una nueva rotonda de conexión de la avenida Gandhi con la avenida El Paso, entre otros trabajos, y cuenta con una aportación del Cabildo de un millón de euros.
También una actuación compartida con el Cabildo, además de con el Ayuntamiento de Tegueste, es la renovación de la vía de acceso a la Mesa Mota, que cuenta con una aportación municipal de 610.362 euros.
Asimismo, las actuaciones de Reforma, Ampliación y Mejora (RAM) en los edificios públicos del municipio alcanzan una inversión de 1.097.000 euros, que se suman a una partida de 217.145 euros para accesibilidad en centros ciudadanos, otros 209.968 euros para actuaciones en edificios públicos, 100.000 euros en los colegios de educación infantil y primaria, y a otra de 150.000 euros en obras genéricas de accesibilidad.
Más de 570.000 euros se destinarán a renovación del mobiliario urbano, con nuevos bancos, papeleras y elementos biosaludables. Y los techados de las canchas del CEIP El Ortigal y el CEIP Las Mercedes cuentan con sendas partidas de 540.173 euros y 853.548 euros y serán ejecutadas durante este año.
La concejalía prevé que la redacción del proyecto para la remodelación de la antigua estación de guaguas de San Benito como nueva sede de la Policía Local salga a licitación este año, para lo que se consigna 119.128 euros. Mientras, la plaza de Las Chumberas está ya licitada y adjudicada y la obra supone una inversión de 159.411 euros, de los que 69.000 euros aparecen en el presupuesto de este 2026.
El Centro de Día de Valle Jiménez, que estará ubicado en la antigua escuela infantil, tiene un presupuesto para su ejecución, una vez esté el proyecto definitivo, de 558.461 euros; y se destinan también 148.000 euros para la creación de un Centro de la Cultura Gitana.
El expediente para el reinicio las obras de consolidación de las ruinas de San Agustín, que también han sufrido diferentes contratiempos, cuenta con 85.000 euros. Además de 475.428 euros en materia de aguas.