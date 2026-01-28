Remontada épica de La Laguna Tenerife para imponerse a Trieste (84-82)

La Laguna Tenerife se impuso al Pallacanestro Trieste en un partido épico, en el que los locales llegaron a ir perdiendo de 16 tantos. La fe, la capacidad de mejora y la experiencia decantaron la balanza para los de Vidorreta.
Partido entretenido, con intercambio de canastas y Jaime Fernández jugando de base (15-11) para La Laguna Tenerife.
El 23-20 de final de este cuarto era un marcador justo, aunque los locales se veían algo precipitados.
Los italianos dieron la vuelta a las cosas (23-25) para mantenerse por delante buena parte del cuarto.
Con 32-38, Vidorreta tuvo que parar el duelo porque La Laguna Tenerife no acababa de funcionar.
Un parcial de 0-13 fue un golpe durísimo para los locales (32-43). La realidad es que un parcial de 4-21 en cinco minutos era demoledor (38-51).
El marcador llegó a ser de 49-65 pero el Canarias reaccionó. Parcial de 11-5 para cerrar la manga con 60-70 y todo por decidir.
La Laguna Tenerife nunca se rinde
El coraje de La Laguna Tenerife, y su mejor circulación de balón, permitieron que, pese a perdonar en ocasiones, meter el miedo en el cuerpo a Trieste (70-75).
Los de Vidorreta, abonados a casi imposibles, tiraron de Doornekamp para dar la cuelta al marcador con dos triples (83-77). Pero cuando parecía que los italianos habían bajado los brazos, un parcial de 0-5, para el 83-82, dejó al Santiago Martín con el alma en vilo.
Otra vez una buena defensa y un tiro libre de Marcelinho dejaron la victoria en la Isla (84-82).