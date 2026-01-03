Leopoldo Afonso, alcalde de Puerto de la Cruz: “Se llevará a cabo la reforma del emisario y la ampliación de la depuradora”

El alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso (PP), cumple 16 meses al frente de la Ayuntamiento y aprovecha el momento para repasar en DIARIO DE AVISOS los principales hitos de su gestión, así como el estado de diversos proyectos que considera “clave” para consolidar la transformación que vive el municipio frente a los desafíos del futuro.
–Puerto de la Cruz ha mostrado claros signos de transformación en los últimos meses. ¿Cuáles son los hitos más relevantes de su gestión?
“Efectivamente, Puerto de la Cruz se encuentra en un proceso de reconversión que era absolutamente necesario. El municipio había quedado, en algunos aspectos, anclado en dinámicas más propias del pasado que del siglo XXI, y era imprescindible impulsar un cambio. Para lograr ese avance, en los últimos 16 meses hemos sentado las bases de una transformación integral: consolidando una cultura de calidad, proveyendo grandes eventos y competiciones deportivas, vinculadas al turismo de excelencia, y dinamizando barrios, servicios públicos, en la creación de empleo y fortalecimiento de la economía. Nuestro municipio es un lugar que se está reinventando gracias a los pequeños pasos de la gestión diaria. El objetivo no es solo atraer más visitantes, sino transformar la ciudad en un lugar moderno, con mayor riqueza y bienestar para toda la ciudadanía portuense.”-A su llegada al Ayuntamiento se encontraron con servicios esenciales prácticamente bloqueados y al borde de la suspensión.
–¿Cómo se ha abordado esta situación? “Ha sido muy complicado, porque nos encontramos con un panorama desalentador: todos los contratos de servicios estaban caducados, como el de residuos, jardinería y ciclo del agua. Nos hemos fijado como una prioridad poder licitar todos esos contratos para regularizar unos servicios tan importantes y esenciales para el municipio. Además, el Ayuntamiento se enfrenta a una deuda de 4,1 millones de euros de la gestión anterior; hasta ahora se han pagado 2,4 millones a pymes y autónomos, y seguimos abonando más de un millón a colectivos culturales, turísticos, comerciales y deportivos”.
-La reapertura de Playa Jardín ha sido un punto de inflexión. ¿Qué supone para la ciudad?
“Reabrir la playa ha sido uno de los mayores logros de estos 16 meses. La ciudad lo necesitaba. No fue nada sencillo volver a ponerla a disposición de la ciudadanía. Gracias al apoyo del Gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife, hicimos las mejoras necesarias y pudimos abrirla antes del verano de 2025. Pero nuestra gestión no se detiene: próximamente se llevará a cabo la reforma del emisario y la ampliación de la estación depuradora. Todas estas actuaciones son fundamentales para garantizar que la playa permanezca abierta y cumpla los estándares de calidad que nuestra ciudadanía se merece”.
-Puerto de la Cruz está viviendo una revolución económica, turística y cultural. ¿Cómo se logra equilibrar la innovación con la preservación de las señas de identidad del municipio?
“Sí, creo que eso es lo que define a Puerto de la Cruz: en un municipio de menos de nueve kilómetros cuadrados hemos logrado combinar un avance turístico considerable, sin perder la esencia de pueblo. Gracias a nuestra gente, fomentamos un equilibrio clave entre turismo y vida local, que convierte al municipio en un referente en Canarias y España. Nuestro municipio ha iniciado un despegue que era necesario y muy demandado por todos los sectores económicos y sociales, por la ciudadanía. La isla necesitaba recuperar a nuestra ciudad turística como complemento a los núcleos turísticos del sur, con un destino cultural, gastronómico, paisajístico y habitable completamente diferente y a la vez complementario. Hemos adoptado iniciativas como la reapertura de la playa, trabajamos en la regularización de todo su sistema de saneamiento; la renovación de la planta hotelera con obras importantes en varios hoteles emblemáticos para la ciudad, como por ejemplo el Botánico o el Silken Saaj Maar en San Telmo; la reapertura del histórico Gran Hotel Taoro, todo ello en estrecha colaboración con nuestras empresas, nuestra gente, y el apoyo de instituciones como el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, que han mirado hacia el Puerto de la Cruz con mucho cariño y apoyo, porque son conscientes de que los necesitamos y, a la vez, ellos son conscientes de que la isla de Tenerife necesita un Puerto de la Cruz puntero y competitivo”.
-¿El Ayuntamiento cuenta con el apoyo de otras administraciones para ese cambio?
“Sí, efectivamente, hay colaboración, ya que desde el inicio del mandato se ha venido trabajando en esa línea, para generar ingresos que nos lleguen desde el exterior y que permitan al municipio afrontar obras y proyectos con financiación externa. En este sentido, por ejemplo, recientemente hemos recibido una subvención de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, cercana a los dos millones de euros, que permitirá impulsar actuaciones clave como la mejora del Parque Taoro, Lago Martiánez o la Playa Martiánez, lo que supone una respuesta al esfuerzo realizado tanto por la administración pública como por la iniciativa privada, con el objetivo de continuar esta senda de transformación para mejorar la calidad de vida en la ciudad y generar oportunidades para todos los vecinos de Puerto de la Cruz”.
-El destino se ha consolidado como uno de los más seguros de Canarias para los turistas. ¿Qué tipo de medidas se han tomado para conseguir este fin?
“Hemos reforzado el trabajo y los medios de nuestra Policía Local, a quienes agradezco el esfuerzo diario que realizan, así como la colaboración permanente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta apuesta por mayores recursos y coordinación ha permitido que la tasa de criminalidad descienda de forma progresiva y, según los últimos datos del Ministerio del Interior, lo haya hecho en el 14,89%, situando a Puerto de la Cruz como uno de los municipios turísticos más seguros de Canarias”