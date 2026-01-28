Adiós a la antigua tienda de Los Majuelos: así es el nuevo megacentro de Leroy Merlin en Tenerife con ‘Drive-In’ para furgonetas

Este miércoles se ha inaugurado oficialmente el nuevo Leroy Merlin de La Laguna, una infraestructura colosal de 40.000 metros cuadrados que se convierte, desde hoy, en la tienda más grande de la compañía en toda España.
Con una inversión de 65 millones de euros, este “megacentro” no solo sustituye al antiguo punto de venta de Los Majuelos, sino que redefine por completo la experiencia de compra en Tenerife.
Un salto de gigante de Leroy Merlin en más de 33.000 referencias
Ubicada estratégicamente en la calle San Juan Bosco, la nueva tienda casi duplica la superficie de la anterior.
Este espacio permite albergar la mayor exposición de cerámica, baños y cocinas de toda la red nacional, con 1.500 modelos distintos pensados para inspirar las reformas de los hogares tinerfeños.
El proyecto se completa con un parking de 600 plazas y 7.000 metros cuadrados adicionales de locales comerciales que dinamizarán aún más la zona.
La revolución del ‘Drive-In’ y la Inteligencia Artificial
La gran novedad que agradecerán tanto particulares como profesionales es el sistema ‘Drive-In’.
Se trata de un enorme espacio de materiales de construcción donde las furgonetas y coches pueden entrar directamente, cargar la mercancía pesada y realizar el pago de forma ágil sin necesidad de cargar carros por toda la tienda.
Además, el centro apuesta por la tecnología de vanguardia:
- IA para clientes: Un sistema de Inteligencia Artificial ayuda a localizar cualquier producto en el mapa de la tienda al instante.
- Recogida exprés: Una zona de lockers de 10 metros cuadrados permite retirar pedidos online en cuestión de segundos.
Sostenibilidad y nuevos horarios
El edificio nace bajo estrictos criterios de eficiencia. Gracias a la instalación de 1.000 placas solares, el centro es capaz de autoabastecerse de energía durante las horas centrales del día.
Para aquellos que necesitan aprovechar el día al máximo, el nuevo Leroy Merlin de La Laguna abrirá sus puertas al público este jueves, 29 de enero, con un horario ininterrumpido:
- Lunes a sábado: de 7:00 a 22:00 horas.
- Domingos y festivos de apertura: de 9:00 a 22:00 horas.
Con una plantilla de 300 personas y acuerdos con más de 125 proveedores canarios, esta apertura consolida a La Laguna como el referente comercial del Archipiélago, dejando atrás la antigua nave para dar paso a una superficie donde la inspiración y la tecnología van de la mano.