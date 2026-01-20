Confirmado: la macrotienda de Leroy Merlin en Tenerife ya tiene fecha de apertura

Leroy Merlin ultima la pertura de su nueva tienda en Tenerife, la más grande de España, en lo que será todo un referente en el mundo del bricolaje y la construcción.
Leroy Merlin ya dio a conocer los primeros detalles de la que será su nueva tienda en San Cristóbal de La Laguna, un proyecto clave dentro de su estrategia de crecimiento en Canarias. El establecimiento se ubicará frente al actual punto de venta de la compañía en el municipio y se convertirá en el mayor de la cadena en España.
La fecha de apertura de Leroy Merlin en Tenerife
Será el 29 de enero de 2026 cuando Leroy Merlin abra sus puertas en su nueva localización.
La nueva tienda contará con más de 19.000 metros cuadrados de superficie y formará parte de un complejo comercial de nueva construcción que alcanzará los 40.000 metros cuadrados en total. Dentro de este espacio, unos 7.000 metros cuadrados estarán destinados a locales comerciales para otras marcas, actualmente en fase de comercialización.
Desde la compañía destacan que el proyecto está diseñado para convertirse en un referente nacional en acondicionamiento del hogar, tanto por sus dimensiones como por un planteamiento centrado en la experiencia del cliente, la amplia disponibilidad de productos y la integración de servicios omnicanal.
La apertura, prevista para el primer trimestre de 2026, se enmarca en el plan de expansión de Leroy Merlin en España, con el que la empresa busca reforzar su presencia y acercarse al consumidor. Actualmente, la cadena cuenta con 137 tiendas físicas en el país y en 2024 anunció una inversión de 22 millones de euros destinada a la apertura, reforma y modernización de sus establecimientos, con el objetivo de que cualquier ciudadano tenga una tienda de la marca a menos de 30 minutos de su domicilio.