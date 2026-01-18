La increíble estampa que han dejado las lluvias en Tenerife: “Impresionante”

Las precipitaciones registradas en los últimos días en Tenerife están dejando imágenes poco habituales en distintos puntos de la Isla, donde el agua vuelve a correr con fuerza por barrancos y zonas de medianías.
Desde diciembre, las lluvias han sido continuas que, sumadas a las registros de algunos episodios meteorológicos adversos, como las borrascas Emilia y Francis, favorecen a la emergencia hídrica que venía afectando al territorio insular.
Este domingo, varios vídeos difundidos en redes sociales muestran cómo el agua discurre con intensidad por diferentes enclaves de la Isla.
Uno de ellos corresponde al barranco de Santos, en Santa Cruz de Tenerife, donde el caudal baja con fuerza a lo largo del cauce urbano. “Impresionante”, “Agüita para todos los canarios”, “Es una pena que todo ese agua no se aproveche”, comentan en las imágenes.
Otro de los vídeos se ha grabado en Valle Jiménez, en el municipio de La Laguna, donde se observa una gran cascada cayendo desde varios metros de altura, una imagen que no suele ser habitual salvo tras episodios prolongados de lluvia. En este caso, los usuarios han comentado: “Maravilloso”, “Ha vuelto la cascada de Valle Jiménez” o “Benditas lluvias”.
Las imágenes reflejan el impacto de las precipitaciones acumuladas en diferentes zonas de Tenerife, especialmente en barrancos, laderas y áreas de medianías, donde el terreno ha ido absorbiendo el agua caída durante las últimas semanas.
Riesgo de desprendimientos
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por riesgo de desprendimientos a partir de las 16:30 horas de este domingo, 18 de enero, en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA).
La medida afecta a Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria, según la evolución de las condiciones meteorológicas registradas en los últimos días.
Desde el Ejecutivo autonómico se indica que la activación de esta fase tiene como objetivo garantizar el seguimiento de posibles afectaciones a infraestructuras y viviendas, ante la posibilidad de desprendimientos provocados por las lluvias acumuladas.
Los servicios de emergencia mantienen la vigilancia en zonas especialmente expuestas, como áreas con pendientes pronunciadas, taludes, carreteras de montaña y entornos rurales, donde el terreno puede haberse visto debilitado por la saturación de agua.