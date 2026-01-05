Maduro se declara inocente en Nueva York: “No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado”

El expresidente venezolano Nicolás Maduro se ha declarado este lunes no culpable de los cargos que se le imputan en Estados Unidos, tras comparecer ante un tribunal federal de Nueva York.
“Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí”, ha declarado cuando se le ha preguntado al jefe de Estado venezolano cómo se declararía, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense CNN.
Maduro, de 63 años, negó su implicación en los delitos de los que se le acusa, entre ellos narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en territorio estadounidense y posesión de armas de guerra, en una vista judicial que se produce después de su detención, un hecho que ha generado una fuerte reacción internacional y movimientos de urgencia en Caracas.
Poco después de su declaración, su esposa, Cilia Flores, también compareció ante la corte y se declaró igualmente inocente de los cargos presentados en su contra.
Ambos rechazan de forma tajante las acusaciones formuladas por la Fiscalía estadounidense, en un proceso judicial que sigue de cerca la comunidad internacional, según informa Reuters.