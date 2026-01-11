Así funciona el mapa que muestra en tiempo real dónde se activan las balizas V16 en todas las carreteras de Canarias

Un mapa interactivo permite consultar en tiempo casi real la ubicación de las balizas V16 conectadas que se activan en las carreteras de España.
La herramienta, construida a partir de datos públicos y fuentes oficiales, ofrece una visión agregada de las incidencias señalizadas con estos dispositivos luminosos que, desde hace años, están llamados a sustituir a los tradicionales triángulos de emergencia.
El sistema no solo muestra las balizas que se encuentran activas en ese momento, sino también aquellas que han sido utilizadas recientemente, permitiendo al usuario identificar puntos donde se han producido incidencias y navegar directamente hasta cada ubicación.
Qué son las balizas V16 y por qué sustituyen a los triángulos
Las balizas V16 son dispositivos luminosos de señalización de emergencia diseñados para advertir a otros conductores de la presencia de un vehículo detenido en la vía por avería o accidente.
A diferencia de los triángulos, pueden colocarse sin necesidad de salir del vehículo: basta con activarlas y situarlas en el punto más alto posible del coche.
Esta característica supone una mejora relevante en términos de seguridad vial, especialmente en vías rápidas, con mala visibilidad o en condiciones meteorológicas adversas, donde abandonar el vehículo para colocar un triángulo ha sido históricamente una de las maniobras más peligrosas para los conductores.
Un cambio impulsado por la DGT
Durante años, la colocación de los triángulos de emergencia ha implicado un riesgo real para quienes sufrían una avería o un accidente en carretera.
Precisamente para reducir esa exposición al peligro, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha promovido progresivamente el uso de las balizas V16 como alternativa, con el objetivo de mejorar la protección de los usuarios y disminuir los accidentes secundarios.
Balizas conectadas: información en tiempo real
Además de emitir una señal luminosa visible a gran distancia, las balizas V16 conectadas incorporan conectividad que permite comunicar automáticamente la posición del vehículo a los sistemas de gestión del tráfico.
Esta información se transmite de forma anónima y en tiempo real, ayudando a alertar a otros conductores y a los servicios responsables de la circulación de la existencia de una incidencia en la vía.
Este avance convierte a las balizas en una herramienta clave para la gestión moderna del tráfico, ya que facilita la anticipación de situaciones de riesgo y mejora la información disponible para todos los usuarios de la carretera.
La importancia de usar dispositivos homologados
No todas las balizas disponibles en el mercado cumplen con la normativa vigente. Para que un dispositivo sea válido, debe estar homologado y, en el caso de las balizas conectadas, contar con un servicio de comunicación activo durante el periodo exigido.
El uso de una baliza no homologada puede hacer que el dispositivo no funcione correctamente o que no sea reconocido por los sistemas oficiales, lo que reduce su eficacia y puede generar una falsa sensación de seguridad.
De ahí la importancia de verificar siempre la homologación antes de adquirir uno de estos dispositivos.
Un mapa para entender lo que ocurre en carretera
El mapa interactivo presentado en este proyecto ofrece una visualización clara y comprensible de las incidencias señalizadas mediante balizas V16 conectadas.
Su finalidad no es sustituir a los avisos oficiales de tráfico, sino complementarlos, proporcionando una visión global del estado de la red viaria en tiempo casi real.
La herramienta permite:
- Consultar la ubicación exacta de cada baliza.
- Compartir fácilmente esa localización.
- Iniciar navegación directa hasta el punto de la incidencia mediante aplicaciones de mapas.
Además, distingue entre balizas activas y aquellas que aparecen como recientes, es decir, que estuvieron encendidas pero ya no lo están, para ofrecer una perspectiva más amplia de la actividad en carretera.
Datos oficiales y uso responsable
La información que alimenta el mapa procede de datos públicos y fuentes oficiales, concretamente de eventos de tráfico publicados por la DGT y filtrados conforme a criterios técnicos. Solo se representan incidencias asociadas a carreteras y vías interurbanas, por lo que activaciones fuera de ese ámbito no aparecen reflejadas.
El proyecto se presenta como una herramienta informativa orientada a mejorar la conciencia situacional de conductores y profesionales del tráfico, fomentar el uso responsable de las balizas V16 y facilitar una comprensión más clara de su papel en la seguridad vial.
En definitiva, este curioso mapa no solo muestra puntos en una pantalla: ofrece una nueva forma de entender cómo se gestionan las incidencias en carretera y cómo la tecnología de las balizas V16 se integra en un sistema pensado para hacer la circulación más segura y predecible para todos.