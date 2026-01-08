María por fin fue operada de su fractura del fémur, después de once días a la espera en el HUC

María B. B. fue intervenida quirúrgicamente ayer de la fractura del fémur derecho en el Hospital Universitario de Canarias (HUC). La paciente de 75 años llevaba 11 días ingresada a la espera de esta operación, una demora que la familia considera “indignante, inhumana y de extrema gravedad”.
María ingresó el pasado 27 de diciembre de 2025 debido a una fractura pertrocantérica derecha, una lesión grave que requería intervención quirúrgica. Pese a la gravedad del diagnóstico, la paciente permaneció en los pasillos del servicio de Urgencias hasta la madrugada del 29 de diciembre, en condiciones “inadecuadas y carentes de la atención y dignidad mínimas”, señalaba su familia a DIARIO DE AVISOS.
Hasta la tarde de ayer la paciente permaneció inmovilizada y bajo tratamiento farmacológico para aliviar el dolor, una situación que para la familia “ponía en riesgo su vida” y podría suponer un “deterioro funcional irreversible” en su posterior recuperación.
El Jefe de Traumatología del HUC, tras pedir disculpas, comunicó a María que sería operada. Así, pasadas las 16.20 horas la paciente fue trasladada al quirófano, donde entró a las 17.00 horas y, tras una hora y media de cirugía, pasó a la sala de recuperación postoperatoria hasta su traslado a planta.
Abigaíl Gómez señaló que “es indignante que mi suegra haya esperado 11 días para una operación de 90 minutos, en la que solo fue necesaria anestesia epidural”. Salvo complicaciones, María comenzará hoy los ejercicios de rehabilitación. “Posiblemente será un proceso más lento y complicado porque lleva mucho tiempo tumbada”, comentó el fisio a la familia.